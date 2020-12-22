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Смольный передаст Музею городской скульптуры помещение в переулке Джамбула. Но экспозиции из Лавры все равно надо искать другое место

Комитет имущественных отношений Петербурга подписал распоряжение о передаче музею городской скульптуры помещений в доме № 19А в переулке Джамбула. Об этом 22 декабря сообщил комитет по культуре.

В ведомстве обещают, что переданное помещение «будет отремонтировано и приспособлено под хранение музейных предметов». Между тем экспозиция, которая располагается на втором этаже Благовещенской церкви, пока должна переехать в другие помещения музея.

Ранее Смольный предложил музею для переезда помещение на Миргородской — подвал дома с текущей водой, фото которого показывала «Фонтанка». Побывав в нем, сотрудники МГС усомнились, что коллекцию удастся сохранить в этом помещении в целости.

Напомним, митрополит Варсонофий попросил передать РПЦ шесть зданий на территории Александро-Невской лавры, в которых располагается Музей городской скульптуры. 7 декабря на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой президент России Владимир Путин, когда речь зашла о лавре, напомнил, что «надо бы кое-что вернуть». После этого петербургские чиновники активизировались. Сотрудники музея, в свою очередь, считают спешку в данном вопросе неуместной.

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