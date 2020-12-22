Смольный передаст Музею городской скульптуры помещение в переулке Джамбула. Но экспозиции из Лавры все равно надо искать другое место

Комитет имущественных отношений Петербурга подписал распоряжение о передаче музею городской скульптуры помещений в доме № 19А в переулке Джамбула. Об этом 22 декабря сообщил комитет по культуре.



В ведомстве обещают, что переданное помещение «будет отремонтировано и приспособлено под хранение музейных предметов». Между тем экспозиция, которая располагается на втором этаже Благовещенской церкви, пока должна переехать в другие помещения музея.



Ранее Смольный предложил музею для переезда помещение на Миргородской — подвал дома с текущей водой, фото которого показывала «Фонтанка». Побывав в нем, сотрудники МГС усомнились, что коллекцию удастся сохранить в этом помещении в целости.

