«Мы не рассчитываем на туристов из России в 2021 г.» Приграничный регион Финляндии из-за закрытых границ потерял 200 млн евро

В 200 миллионов евро оценивает свои прямые потери от отсутствия туристического потока с марта по декабрь 2020 года приграничный финский регион Южная Карелия. Об этом сообщает 22 декабря Yle.
Для сравнения: в прошлом году доход от иностранных гостей, 98% которых — россияне, составил 310 млн евро.
С весны частично или полностью закрыты большие магазины, расположенные на приграничной территории. «Из-за закрытия границ компании, оказывающие туристические услуги, ежемесячно теряют примерно 20 миллионов евро», — говорит исполнительный директор аналитического центра ТАК Паси Нуркка. По его словам, наибольшие потери понесли магазины розничной торговли, следом идут туристические фирмы. Проблемы испытывают и спа-отели.
«При планировании на следующий год мы не рассчитываем на туристов из России. Если они смогут приехать, это будет приятным бонусом», — приводит издание слова Анне Каарниярви, руководителя Holiday Club Saimaa.
По данным бюро занятости и экономического развития Юго-Восточной Финляндии, с марта в Южной Карелии в 250 компаниях проходят переговоры по сокращению персонала, которые касаются 1800 человек. Сообщается также об исчезновении 900 рабочих мест в регионе.
С весны частично или полностью закрыты большие магазины, расположенные на приграничной территории. Как отмечает глава аналитического центра, если ситуация затянется, то и некоторые другие магазины вынуждены будут закрыться.
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