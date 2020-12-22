«Мы не рассчитываем на туристов из России в 2021 г.» Приграничный регион Финляндии из-за закрытых границ потерял 200 млн евро

В 200 миллионов евро оценивает свои прямые потери от отсутствия туристического потока с марта по декабрь 2020 года приграничный финский регион Южная Карелия. Об этом сообщает 22 декабря Yle.

Для сравнения: в прошлом году доход от иностранных гостей, 98% которых — россияне, составил 310 млн евро.

С весны частично или полностью закрыты большие магазины, расположенные на приграничной территории. «Из-за закрытия границ компании, оказывающие туристические услуги, ежемесячно теряют примерно 20 миллионов евро», — говорит исполнительный директор аналитического центра ТАК Паси Нуркка. По его словам, наибольшие потери понесли магазины розничной торговли, следом идут туристические фирмы. Проблемы испытывают и спа-отели.