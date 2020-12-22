«Газпром нефть» планирует создать совместное предприятие с «Новатэком» для освоения шельфа в Арктике в 2021 году

«Газпром нефть» планирует закрыть сделку по созданию совместного предприятия (СП) с «Новатэком» в первом полугодии 2021 года. Компании будут вместе осваивать Северо-Врангелевский участок на шельфе Чукотского моря. Об этом 22 декабря заявил председатель правления и генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.



По его словам, в рамках проекта компания рассчитывает получить дополнительные данные о запасах углеводородов на участке.

«Северо-Врангелевский участок характеризуется низкой степенью геологической изученности, в связи с чем мы ставим перед собой задачу совместно с "Новатэком" в результате оценочного бурения и сейсмики получить дополнительную информацию», — цитирует топ-менеджера RNS.