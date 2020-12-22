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«Газпром нефть» планирует создать совместное предприятие с «Новатэком» для освоения шельфа в Арктике в 2021 году

«Газпром нефть» планирует закрыть сделку по созданию совместного предприятия (СП) с «Новатэком» в первом полугодии 2021 года. Компании будут вместе осваивать Северо-Врангелевский участок на шельфе Чукотского моря. Об этом 22 декабря заявил председатель правления и генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.

По его словам, в рамках проекта компания рассчитывает получить дополнительные данные о запасах углеводородов на участке.

«Северо-Врангелевский участок характеризуется низкой степенью геологической изученности, в связи с чем мы ставим перед собой задачу совместно с "Новатэком" в результате оценочного бурения и сейсмики получить дополнительную информацию», — цитирует топ-менеджера RNS.

«Газпром нефть» и «Новатэк» объявили о намерении создать СП по поиску, разведке и разработке месторождений нефти и газа в Арктике на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году. В сентябре того же года они выбрали в качестве первого проекта Северо-Врангелевский участок на шельфе Чукотского моря.

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Комментарии (1)

Otkating
Нефть дешевеет, но кому важна стоимость - главное пилить бюджет.
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