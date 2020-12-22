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Правительство выделило на зимние «коронавирусные» соцвыплаты медикам более 52 млрд рублей

Российское правительство выделило более 52 млрд руб. на соцвыплаты медикам, работающим с коронавирусными больными. Об этом 22 декабря в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Направим на специальные социальные выплаты медицинским работникам еще свыше 52 млрд рублей. Это средства на декабрь, январь и февраль. Такое распоряжение уже подписано», — цитируют премьера «Ведомости».

Из постановления от 30 октября следует, что врачи стационаров за одну смену будут получать 3880 руб., медики, работающие с лечащимися на дому пациентами, врачи скорой помощи и средний медперсонал стационаров — по 2430 руб., средний медперсонал, работающий в амбулаторных условиях, младший медперсонал стационаров и водители скорой помощи — по 1215 руб., младший медперсонал скорой помощи — 950 руб., младший медперсонал, оказывающий помощь пациентам на дому, и фельдшеры по приему вызовов скорой помощи — 600 руб.

Мишустин указал на важность контроля за своевременным поступлением средств медикам.

«Если видите, что где-то есть проволочки, решайте проблему в буквальном смысле слова в ручном режиме», — сказал он.

Премьер также отметил, что на страховку медикам, заболевшим коронавирусом при выполнении своих обязанностей, правительство выделило почти 8 млрд руб.

Накануне губернатор Петербурга подписал постановление о региональных доплатах медикам. Выплаты также привязаны к сменам, чего ранее не было.

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Комментарии (2)

Sergik7
Хотя в 106-й поликлинике на брестском из 10 терапевтов 6 уволились в декабре. Сейчас принимают только 4.
Кому платить собрались?
kuk-vasyusha
С таким стимулом эпидемия будет вечной
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