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Спасатель сделал массаж сердца слоненку после ДТП в Таиланде и вернул его к жизни

Скриншот видео из Группы спасения дикой природы в <a href="https://www.facebook.com/groups/277243016045712/permalink/1113712455732093/" target="_blank" class="_">Facebook</a>
Скриншот видео из Группы спасения дикой природы в Facebook

Сотрудник спасательной службы в Таиланде реанимировал слоненка, сбитого на дороге мотоциклистом. Очевидцы сняли происходящее на телефон, и видео распространилось в тайских соцсетях, пишет Reuters.

По информации издания, поздним вечером воскресенья, 20 декабря, в провинции Чантхабури на востоке Таиланда мотоциклист сбил слоненка, который переходил дорогу вместе с группой слонов. Одним из очевидцев оказался сотрудник спасательной службы, находившийся там в свободное от службы время.

Спасатель провел слоненку сердечно-легочную реанимацию. На видео, опубликованном в тайской группе по защите диких животных в Facebook, видно, как мужчина делает непрямой массаж сердца лежащему на дороге без движения животному, а неподалеку другие люди оказывают помощь мотоциклисту.

Журналистам спасатель рассказал, что за 26 лет работы десятки раз проводил реанимацию, но впервые возвращал к жизни слона. «Спасать жизни — мой инстинкт, но я все время волновался, потому что слышал, как мать и другие слоны звали малыша», — сказал он. Мужчина предположил, где у слоненка расположено сердце, основываясь на человеческой анатомии и видеоролике, который видел в Интернете. «Когда слоненок зашевелился, я чуть не заплакал», — поделился он.

Примерно через 10 минут слоненок смог подняться. Его забрали для лечения, после чего вернули к месту ДТП в надежде, что он воссоединится с матерью. По словам спасателя, услышав зов малыша, слоны вскоре вернулись.

Уточняется, что ни слоненок, ни мотоциклист серьезных травм в ДТП не получили.

Скриншот видео из Группы спасения дикой природы в <a href="https://www.facebook.com/groups/277243016045712/permalink/1113712455732093/" target="_blank" class="_">Facebook</a>
Скриншот видео из Группы спасения дикой природы в Facebook

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