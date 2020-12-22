Спасатель провел слоненку сердечно-легочную реанимацию. На видео, опубликованном в тайской группе по защите диких животных в Facebook , видно, как мужчина делает непрямой массаж сердца лежащему на дороге без движения животному, а неподалеку другие люди оказывают помощь мотоциклисту.

По информации издания, поздним вечером воскресенья, 20 декабря, в провинции Чантхабури на востоке Таиланда мотоциклист сбил слоненка, который переходил дорогу вместе с группой слонов. Одним из очевидцев оказался сотрудник спасательной службы, находившийся там в свободное от службы время.

Сотрудник спасательной службы в Таиланде реанимировал слоненка, сбитого на дороге мотоциклистом. Очевидцы сняли происходящее на телефон, и видео распространилось в тайских соцсетях, пишет Reuters .

Журналистам спасатель рассказал, что за 26 лет работы десятки раз проводил реанимацию, но впервые возвращал к жизни слона. «Спасать жизни — мой инстинкт, но я все время волновался, потому что слышал, как мать и другие слоны звали малыша», — сказал он. Мужчина предположил, где у слоненка расположено сердце, основываясь на человеческой анатомии и видеоролике, который видел в Интернете. «Когда слоненок зашевелился, я чуть не заплакал», — поделился он.

Примерно через 10 минут слоненок смог подняться. Его забрали для лечения, после чего вернули к месту ДТП в надежде, что он воссоединится с матерью. По словам спасателя, услышав зов малыша, слоны вскоре вернулись.

Уточняется, что ни слоненок, ни мотоциклист серьезных травм в ДТП не получили.