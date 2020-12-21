В заброшенных памятниках в Зеленогорске откроют общественное пространство с гостиничным комплексом

В Зеленогорске Дом купца Елисеева и Дачу Кинга приспособят под досугово-гостиничный комплекс в рамках концессионного соглашения. Правительство Петербурга ведет переговоры с потенциальными инвесторами. Об этом 21 декабря сообщил комитет по инвестициям.
«Мы продолжим переговоры с потенциальным инвестором для обсуждения всех деталей концессии. Проект может стать очередным наглядным примером восстановления неиспользуемых объектов и их преобразования в интересное общественное пространство», — рассказал глава комитета Роман Голованов. Чиновник подчеркнул, что объект соглашения останется в городской собственности.
Идея реконструировать семь зданий в Зеленогорске, в том числе два памятника, под гостиничный комплекс принадлежит компании «Новые пространственные решения». Оба памятника — Дача Кинга и Дача купца Елисеева находятся в неудовлетворительном состоянии.
Инвестор должен будет за 49 лет провести реконструкцию и эксплуатацию объекта. Кроме гостиницы, в рамках проекта планируется разместить детские, спортивные площадки и туристическую инфраструктуру. Предполагаемый объем инвестиций — 500 млн — 1 млрд рублей.
В случае, если потенциальные инвесторы не проявят интереса к проекту, соглашение заключат с инициатором — «Новыми пространственными решениями».