FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
73.32р89.83р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

В заброшенных памятниках в Зеленогорске откроют общественное пространство с гостиничным комплексом

В Зеленогорске Дом купца Елисеева и Дачу Кинга приспособят под досугово-гостиничный комплекс в рамках концессионного соглашения. Правительство Петербурга ведет переговоры с потенциальными инвесторами. Об этом 21 декабря сообщил комитет по инвестициям.

«Мы продолжим переговоры с потенциальным инвестором для обсуждения всех деталей концессии. Проект может стать очередным наглядным примером восстановления неиспользуемых объектов и их преобразования в интересное общественное пространство», — рассказал глава комитета Роман Голованов. Чиновник подчеркнул, что объект соглашения останется в городской собственности.

Идея реконструировать семь зданий в Зеленогорске, в том числе два памятника, под гостиничный комплекс принадлежит компании «Новые пространственные решения». Оба памятника — Дача Кинга и Дача купца Елисеева находятся в неудовлетворительном состоянии.

Инвестор должен будет за 49 лет провести реконструкцию и эксплуатацию объекта. Кроме гостиницы, в рамках проекта планируется разместить детские, спортивные площадки и туристическую инфраструктуру. Предполагаемый объем инвестиций — 500 млн — 1 млрд рублей.

В случае, если потенциальные инвесторы не проявят интереса к проекту, соглашение заключат с инициатором — «Новыми пространственными решениями».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Danik
Идея неплохая. До Зеленогорска на Ласточке 20 минут. Ну хотя бы фотографии приложили, что это за дачи и в каком они состоянии. Это же не жаренная новость. Тут информация важна!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний