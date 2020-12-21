В заброшенных памятниках в Зеленогорске откроют общественное пространство с гостиничным комплексом

В Зеленогорске Дом купца Елисеева и Дачу Кинга приспособят под досугово-гостиничный комплекс в рамках концессионного соглашения. Правительство Петербурга ведет переговоры с потенциальными инвесторами. Об этом 21 декабря сообщил комитет по инвестициям.



«Мы продолжим переговоры с потенциальным инвестором для обсуждения всех деталей концессии. Проект может стать очередным наглядным примером восстановления неиспользуемых объектов и их преобразования в интересное общественное пространство», — рассказал глава комитета Роман Голованов. Чиновник подчеркнул, что объект соглашения останется в городской собственности.