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РБК: Петербург вышел на первое место по коэффициенту заболеваемости коронавирусом

Петербург вышел на первое место по коэффициенту заболеваемости коронавирусом среди всех российских регионов. К таким выводам 20 декабря пришел РБК.

Издание сопоставляло число выявленных случаев на тысячу человек за последние 30 дней. К примеру, коэффициент на 18 декабря высчитывался как общее число выявленных в регионе пациентов с COVID-19 с 18 ноября на тысячу человек, проживающих в этом регионе.

В рейтинге зафиксирован коэффициент распространения вируса во всех регионах за период с 1 сентября по 18 декабря. Вплоть до 24 ноября Петербург не попадал даже в десятку лидеров, хотя Москва, например, вошла в нее уже 1 октября. В сентябре первое место занимала Калмыкия, в октябре и ноябре — Республика Алтай. С 3 по 15 декабря лидерство перешло Карелии. После этого на первое место вышла Северная столица.

В топ-10 Петербург вошел 24 ноября, а дальше стремительно устанавливал рекорды: через три дня оказался на четвертом месте с коэффициентом 10,7 — Москва тогда была на втором с показателем 14,1; 6 декабря перескочил сразу на 2-е с цифрой 15,8 — столица в этот день демонстрировала коэффициент 15,1. У столицы цифра до 18 декабря балансировала на уровне 15,1–15,4 — у Петербурга она 16 декабря достигла наибольшего во всех регионах показателя 19. Через 2 дня коэффициент подрос до 19,5 и продолжает ползти вверх.

В Петербурге последние недели наблюдается рост распространения коронавируса. Число активных больных перевалило за 70 тысяч, а судя по отчетам межведомственного координационного совета по коронавирусу, с начала декабря COVID-19 выявляют у 4000–5000 человек ежедневно. Члены совета считают, что рост заболеваемости может быть связан с некими массовыми мероприятиями конца ноября, многозначительно намекая на опасный концерт Басты — напомним, для города он обернулся серьезными последствиями.

Отметим, Петербург обгоняет столицу и в расчете смертности на 100 тысяч населения — показатель составляет 126 человек против 82. В Смольном заявляли, что высокая смертность от коронавируса в Петербурге обусловлена статистической игрой в других регионах.

За последние сутки в Петербурге подтвердились еще 73 смерти от коронавируса, выявлено 3 759 новых случаев заражения.

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Комментарии (9)

DMITRII78
Сейчас начинается мор, а скоро будет ещё голод!!!
Хауаю
То ли еще будет, ой-ой-ой!
footballer13
Да ладно, борьба с кабаками не помогла, что ли? Да быть такого не может.
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