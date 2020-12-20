В Петербурге за сутки опять более 3700 случаев коронавируса. По России заболеваемость снова растет

За последние сутки в Петербурге выявили 3 759 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Это чуть больше, чем было зафиксировано накануне — 3754. По России заболеваемость опять пошла в рост — за 24 часа выявили 28 948 новых случаев против 28 209 вчера.
На фоне небольшого прироста новых случаев коронавируса в Северной столице число выздоровлений заметно просело. Выписавшихся на сегодня 2 326, тогда как днём ранее было немногим более трёх тысяч.
Общее число заболевших в Петербурге превысило 200 тысяч человек. С учётом свежих данных в городе зафиксировано 200 813 случаев болезни. В Москве это число подбирается к 736 тысячам. По ежедневному приросту столица также первая — за сутки выявили 7 263 заразившихся.
Петербургский оперштаб отчитывается о 1 699 заболевших, которые находятся под медицинским наблюдением. Из них девять остаются в обсерваторе, 418 переживают коронавирус дома, 1 272 проходят как контактные.
За последние сутки в городе на COVID-19 обследовали 39 838 человек. Как сообщили в комитете по здравоохранению, это практически предельная мощность действующих лабораторий, которой объясняется застывшая на среднем уровне в 3700 заболеваемость.
За весь период пандемии в России коронавирус нашли у 2 848 377 человек. Более 2,2 миллиона из них выздоровели, 50 858 человек скончались.