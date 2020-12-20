В Петербурге за сутки опять более 3700 случаев коронавируса. По России заболеваемость снова растет

За последние сутки в Петербурге выявили 3 759 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Это чуть больше, чем было зафиксировано накануне — 3754. По России заболеваемость опять пошла в рост — за 24 часа выявили 28 948 новых случаев против 28 209 вчера.



На фоне небольшого прироста новых случаев коронавируса в Северной столице число выздоровлений заметно просело. Выписавшихся на сегодня 2 326, тогда как днём ранее было немногим более трёх тысяч.