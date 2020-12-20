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Смертность от коронавируса в Петербурге остается на одном уровне. По России опять более 500 летальных исходов

За последние сутки в Петербурге подтвердились 73 смерти от коронавируса. Об этом 20 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Смертность остается примерно на одном уровне — накануне сообщалось о 75 погибших. По России за 24 часа зафиксировали 511 летальных исходов (против 585 накануне).

Общее количество жертв COVID-19 в Северной столице достигло 6840 человек, это второе место в стране после Москвы. По ежедневной смертности Петербург идет в ногу со столицей — там за сутки зафиксировали гибель 77 человек (всего погибших в столице 10 394).

За весь период пандемии от коронавируса в России умерли 50 858 человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Мойше
У электорального стада снова большие потери - более 500 голов недосчитаются пни-избиркомы.
Блейк
Ай-ай-ай, город @#$ля вымер. Делим 73 на 18 районов (население районов 300-400 тысяч) и имеем 4 человека на район. Всё, катастрофа вселенского значения. А дайте честную статистику по тем кто умер из-за того, что скорая теперь приезжает к ковидникам и потом по 5 часов торчит у приёмного покоя, не выезжая на другие вызовы, а у людей сердечные приступы или инсульты. Кто-то умер из-за таких мер. Вот реально мы не тем лечением заняты. Человека пришлось на машине везти в больничку с сердечным приступом, да ещё и брать не хотели, мол мы теперь только ковид лечим, это болезнь выкашивает целые города, а сердечный приступ фигня, нефиг беспокоить занятых людей. Еле спасли. Задрали вы с этой болячкой, которая имеет 2% от всех смертей.
Валерий Мазнев
Верить ли? Или может и эти данные туфта?
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