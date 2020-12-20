Смертность от коронавируса в Петербурге остается на одном уровне. По России опять более 500 летальных исходов

За последние сутки в Петербурге подтвердились 73 смерти от коронавируса. Об этом 20 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Смертность остается примерно на одном уровне — накануне сообщалось о 75 погибших. По России за 24 часа зафиксировали 511 летальных исходов (против 585 накануне).



Общее количество жертв COVID-19 в Северной столице достигло 6840 человек, это второе место в стране после Москвы. По ежедневной смертности Петербург идет в ногу со столицей — там за сутки зафиксировали гибель 77 человек (всего погибших в столице 10 394).

