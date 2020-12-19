Петербург опять обошел по коронавирусным смертям Москву. За сутки погибли 75 человек

За последние сутки в Петербурге смертельную статистику по коронавирусу пополнили еще 75 человек. Об этом 19 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Это самый большой показатель в России, где за сутки умерли всего 585 человек. В Москве за 24 часа от COVID-19 погибли 74 пациента. По числу умерших на 100 тысяч населения Петербург давно обгоняет столицу — 126 человек против 82.



Накануне в Смольном заявили, что высокая смертность от коронавируса в Петербурге обусловлена статистической игрой в других регионах.