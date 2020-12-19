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Петербург опять обошел по коронавирусным смертям Москву. За сутки погибли 75 человек

За последние сутки в Петербурге смертельную статистику по коронавирусу пополнили еще 75 человек. Об этом 19 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Это самый большой показатель в России, где за сутки умерли всего 585 человек. В Москве за 24 часа от COVID-19 погибли 74 пациента. По числу умерших на 100 тысяч населения Петербург давно обгоняет столицу — 126 человек против 82.

Накануне в Смольном заявили, что высокая смертность от коронавируса в Петербурге обусловлена статистической игрой в других регионах.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Валерий Мазнев
Вечная память...соболезнование родственникам погибших....Будем надеяться, что за это понесут ответственность...
Мойше
Вот о чем только думают городские власти - давно пора заложить в бюджет строительство нового крематория, а они и не чешутся.
264551991
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.....
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