Барак Обама назвал «Дылду» одним из любимых фильмов года

Экс-президент США Барак Обама назвал «Дылду» Кантемира Балагова одной из любимых картин уходящего года. Об этом он написал на странице в Twitter 18 декабря.



Политик пояснил, что, составляя список любимых кинопроектов, он включал туда впечатлившие его «визуальные повествования» вне зависимости от формата. Наравне с «Дылдой» в подборку в том числе попали «Манк» Дэвида Финчера, «Королевский гамбит», ставший самым популярным мини-сериалом Netflix и документальный «Последний танец» о баскетболисте Майкле Джордане.

