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Барак Обама назвал «Дылду» одним из любимых фильмов года

Экс-президент США Барак Обама назвал «Дылду» Кантемира Балагова одной из любимых картин уходящего года. Об этом он написал на странице в Twitter 18 декабря.

Политик пояснил, что, составляя список любимых кинопроектов, он включал туда впечатлившие его «визуальные повествования» вне зависимости от формата. Наравне с «Дылдой» в подборку в том числе попали «Манк» Дэвида Финчера, «Королевский гамбит», ставший самым популярным мини-сериалом Netflix и документальный «Последний танец» о баскетболисте Майкле Джордане.

В декабре 2020 «Дылда» Балагова вошла в «топ-10» лучших лент года The New York Times, также в списки лучших картину о двух девушках-фронтовичках в послевоенном Ленинграде внесли критики IndieWire и Rolling Stone.

Картина ученика Александра Сокурова вышла в российский прокат в 2019 и стала феноменом на международном рынке. В январе 2020 года «Дылда» была награждена призом FIPRESCI на международном кинофестивале в Палм-Спрингс. До этого она заработала сразу две награды в Каннах, была отмечена на Женевском кинофестивале и вошла в шорт-лист «Оскара» в номинации «Международный художественный фильм».

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Комментарии (1)

тат2007amg
Насмотрится всякого, а потом у нас по парадным гадит..
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