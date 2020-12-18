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Мы счастливы. ТНТ объявил о закрытии шоу «Дом-2» после 16 лет ежедневных выпусков. Но есть сомнения

Растянувшееся на 16 лет реалити-шоу «Дом-2» прекращает своё существование. Об этом сообщает 18 декабря пресс-служба телеканала ТНТ.

«Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь, на канале ТНТ. Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря», — цитирует представителя телеканала ТАСС.

Реалити-шоу «Дом-2», в котором участники влюблялись, ссорились и мирились под прицелами телекамер и на глазах миллионов зрителей, стартовало в 2004 году. Ведущими были Ксения Собчак и Ксения Бородина. Ольга Бузова, превратившаяся сейчас в поп-певицу, тоже начинала свой селебрити-путь оттуда, роль участницы сменила на роль ведущей. Как отмечает ТАСС, за время существования реалити-шоу на нем побывало несколько тысяч участников со всего мира, на проекте сыграли около 30 свадеб, родились 14 детей. Среди известных участниц — Алена Водонаева, Виктория Боня, Нелли Ермолаева и другие.

Среди причин закрытия «Дома-2» директор ТНТ Роман Петренко называет «острую конкуренцию за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube». Освободившееся в сетке вещания место займёт линейка из пяти программ в жанре стендап. Телеканал сконцентрируется на юморе и сериалах.

Между тем телеведущая Виктория Боня в комментарии «Подъёму» заявила, что «это, может, частично слухи», и её продюсеры «Дома-2» якобы пригласили на проект в феврале, так что вероятно, речь может идти о смене формата передачи.

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Комментарии (13)

Yubilar
Если вся эта история с пандемией затевалась, чтобы в итоге закрыть "Дом-2", то я прямо даже и не знаю. Вроде бы, как-то и велика цена. А с другой стороны...
USSR_forever
16 лет Дом-2 за 20 лет правления Путина....
atty
Да фиг они закроются, как бы я например тоже этого хотел, но огромное количество поклонников у этого шоу всё равно есть, пусть не такое как на пике популярности но есть, скорее всего сменят формат и запустят по новой, вопрос только какой канал выделит им эфирное время.
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