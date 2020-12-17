После жалобы бабушки жестокая мать из Мурино получила уголовное дело. Её дети в больнице

Жительница Мурино стала фигуранткой уголовного дела. Её подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Несколько дней назад в полицию Всеволожского района обратилась пожилая женщина. Она жаловалась, что её 37-летняя дочь не занимается воспитанием своих дочерей 14 и 9 лет. Бабушка утверждала, что воспитанием девочек занимается сама, а их мать ведет праздный образ жизни и часто ссорится с дочками, после конфликтов они уходят из дома или проводят время в подъезде.
Полицейские сразу отреагировали на сообщение, тем более что мать уже состояла на учёте в полиции. Они приехали в квартиру и зафиксировали у школьниц многочисленные ссадины и ушибы. Их госпитализировали. Таким образом, информация о противоправных действиях со стороны матери в отношении детей была подтверждена.
По результатам проверки районная полиция возбудила в отношении матери уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). С неё взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ситуацию взял на особый контроль отдел по делам несовершеннолетних.