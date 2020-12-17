FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
73.42р89.32р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

После жалобы бабушки жестокая мать из Мурино получила уголовное дело. Её дети в больнице

Жительница Мурино стала фигуранткой уголовного дела. Её подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Несколько дней назад в полицию Всеволожского района обратилась пожилая женщина. Она жаловалась, что её 37-летняя дочь не занимается воспитанием своих дочерей 14 и 9 лет. Бабушка утверждала, что воспитанием девочек занимается сама, а их мать ведет праздный образ жизни и часто ссорится с дочками, после конфликтов они уходят из дома или проводят время в подъезде.

Полицейские сразу отреагировали на сообщение, тем более что мать уже состояла на учёте в полиции. Они приехали в квартиру и зафиксировали у школьниц многочисленные ссадины и ушибы. Их госпитализировали. Таким образом, информация о противоправных действиях со стороны матери в отношении детей была подтверждена.

По результатам проверки районная полиция возбудила в отношении матери уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). С неё взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ситуацию взял на особый контроль отдел по делам несовершеннолетних.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний