После жалобы бабушки жестокая мать из Мурино получила уголовное дело. Её дети в больнице

Жительница Мурино стала фигуранткой уголовного дела. Её подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Несколько дней назад в полицию Всеволожского района обратилась пожилая женщина. Она жаловалась, что её 37-летняя дочь не занимается воспитанием своих дочерей 14 и 9 лет. Бабушка утверждала, что воспитанием девочек занимается сама, а их мать ведет праздный образ жизни и часто ссорится с дочками, после конфликтов они уходят из дома или проводят время в подъезде.