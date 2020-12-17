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Нехватку врачей в Петербурге закрыли сотнями практикантов и волонтеров

Комитет по здравоохранению Петербурга заявил, что нехватки медицинского персонала в стационарном звене города практически не наблюдается. Все решается студентами и волонтерами.

«Нехватка периодически возникает в связи с заболеваниями медицинских работников, но она оперативно восполняется врачами-стажерами, практикантами и трудоустройством студентов ВУЗов и СУЗов. На сегодняшний день в стационарном звене дополнительно привлечены на должности младшего медперсонала — 529 человек, на должности среднего медперсонала — 821 человек, на должности врачей-стажеров — 79 человек», — заявили в комздраве 17 декабря.

Нехватка участковых врачей была и до начала пандемии, отметили в ведомстве.

«На сегодняшний день нехватка персонала в первичном звене восполняется привлечением практикантов — 1346 человек, волонтеров — 161 человека, и дополнительным привлечением студентов на должности младшего медперсонала — 147 человек, на должности среднего медперсонала — 20 человек, на должности врачей стажеров — 55 человек», — резюмировали в Смольном.

О дефиците врачей и высокой нагрузке на них регулярно рассказывают петербуржцы, которые пытаются дождаться участковых или попадают в стационары с коронавирусом.

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Комментарии (3)

DEMOMON
Ну врачи-стажёры понятно, а волонтёры-то куда лезут? Или там мёдом намазано?
DmSh
каким образом это связано?
Mikle776
а может это одна из причин почему в Петербурге такая высокая смертность?
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