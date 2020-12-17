Нехватку врачей в Петербурге закрыли сотнями практикантов и волонтеров

Комитет по здравоохранению Петербурга заявил, что нехватки медицинского персонала в стационарном звене города практически не наблюдается. Все решается студентами и волонтерами.



«Нехватка периодически возникает в связи с заболеваниями медицинских работников, но она оперативно восполняется врачами-стажерами, практикантами и трудоустройством студентов ВУЗов и СУЗов. На сегодняшний день в стационарном звене дополнительно привлечены на должности младшего медперсонала — 529 человек, на должности среднего медперсонала — 821 человек, на должности врачей-стажеров — 79 человек», — заявили в комздраве 17 декабря.