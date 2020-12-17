Как экономить на покупках онлайн? Подсказки для тех, кто хочет тратить с умом

Очень своевременный вопрос: сервис как раз запустил онлайн-игру** по мотивам Cyberpunk 2077. В ней нужно выполнять задания, копить очки опыта для выхода на новые уровни и чипы для участия в финальном розыгрыше. Те, кто «бросил вызов бандам Найт-Сити», имеют шанс получить любой из 1,5 млн призов, среди которых одежда, клавиатуры, мыши, наушники, игровые приставки, ноутбуки, компьютеры и многое другое. Добиться успеха в игре помогут пластиковые и виртуальные карты ЮMoney из лимитированной серии с дизайном Cyberpunk 2077: чем чаще их используешь, тем выше вероятность выигрыша. В целом они работают так же, как и другие карты ЮMoney. Их баланс равен балансу электронного кошелька, к которому они выпущены. Можно платить в интернете и офлайн, участвовать в программе лояльности и получать кэшбэк.



Если вам по душе космические приключения, попробуйте присоединиться к чат-квесту «Манилэндия»,** который был запущен в 2019 году. Главные герои здесь — Мирон и его электронный помощник СИНТИ, то есть Сверхбезопасный Интергалактический Нано-Телепортатор Исследователей. Пользователь влияет на развитие сюжета с помощью специальных кнопок. Выполняя задания, он собирает виртуальные кристаллы, которые пригодятся в суперигре, и получает возможность поучаствовать в ежедневном розыгрыше баллов ЮMoney.

