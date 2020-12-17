Как экономить на покупках онлайн? Подсказки для тех, кто хочет тратить с умом

С помощью ЮMoney пользователи могут создавать электронные кошельки, выпускать к ним виртуальные или пластиковые карты, чтобы приобретать товары и услуги. В будущем к существующим возможностям и платежным инструментам сервиса добавятся новые: Сбербанк ID, SberPay, «Плати QR» и т.д.
Как ЮMoney поможет мне экономить?
У сервиса есть программа лояльности,* которая позволяет по заранее известным правилам получать кешбэк за покупки в онлайн- и офлайн-магазинах так же, как при оплате традиционной банковской картой. Этот способ экономии можно включить на сайте или в мобильном приложении. Каждый месяц ЮMoney назначает категории расходов, за которые начисляется мгновенный кешбэк баллами в размере 5%. По платежам в интернете, не попадающим в особые категории, возвращается 1%. Для расчетов на кассе офлайн-магазина можно выбрать один из двух вариантов начислений: либо 1% за каждый платеж, либо 5% — за каждый пятый (при условии, что он не больше суммы четырех предыдущих). Во всех случаях покупки можно делать с помощью электронного кошелька или карты ЮMoney. Кэшбэк по категориям позволяет накопить за месяц до 2000 баллов, однако важно помнить, что потратить необходимо не меньше 1000 рублей.
А есть ли кэшбэк с процентами побольше?
Для тех, кому планомерная экономия не очень интересна, ЮMoney ввел «Случайный кэшбэк» в формате игры, который можно подключить до конца декабря 2020 года. Каждый платеж, совершенный кошельком или картой, попадает в барабан. Вы его крутите — и возвращаете рандомный процент потраченного: от минимального 0,1% до 100%. Гарантий тут нет, зато сам процесс становится намного увлекательней. Максимальный размер возврата такой же, как у более традиционной схемы, — 2000 баллов. В обоих случаях потратить накопленное можно более чем в 500 интернет-магазинах, сервисах доставки, онлайн-школах и т.д., принимающих ЮMoney. Их список размещен на сайте.
Мне нравятся игры, полезные для бюджета. У ЮMoney есть еще что-нибудь интересное для геймеров?
Очень своевременный вопрос: сервис как раз запустил онлайн-игру** по мотивам Cyberpunk 2077. В ней нужно выполнять задания, копить очки опыта для выхода на новые уровни и чипы для участия в финальном розыгрыше. Те, кто «бросил вызов бандам Найт-Сити», имеют шанс получить любой из 1,5 млн призов, среди которых одежда, клавиатуры, мыши, наушники, игровые приставки, ноутбуки, компьютеры и многое другое. Добиться успеха в игре помогут пластиковые и виртуальные карты ЮMoney из лимитированной серии с дизайном Cyberpunk 2077: чем чаще их используешь, тем выше вероятность выигрыша. В целом они работают так же, как и другие карты ЮMoney. Их баланс равен балансу электронного кошелька, к которому они выпущены. Можно платить в интернете и офлайн, участвовать в программе лояльности и получать кэшбэк.
Если вам по душе космические приключения, попробуйте присоединиться к чат-квесту «Манилэндия»,** который был запущен в 2019 году. Главные герои здесь — Мирон и его электронный помощник СИНТИ, то есть Сверхбезопасный Интергалактический Нано-Телепортатор Исследователей. Пользователь влияет на развитие сюжета с помощью специальных кнопок. Выполняя задания, он собирает виртуальные кристаллы, которые пригодятся в суперигре, и получает возможность поучаствовать в ежедневном розыгрыше баллов ЮMoney.
Где покупать, если я хочу получить скидку?
Помимо собственной программы лояльности у ЮMoney есть каталог из более чем 200 предложений различных магазинов, предоставляющих скидки, подарки и кэшбэк. Подборка постоянно обновляется. Больше всего интересных опций можно найти в категориях «Еда», «Одежда и обувь», «Товары для дома», «Техника», «Красота и здоровье». Чтобы ими воспользоваться, необязательно даже платить через ЮMoney. Но если все же применить для этого кошелек или карту сервиса, то бонусы от партнера суммируются с кэшбэком программы лояльности, и экономия получается еще более приятной.
Как пользоваться ЮMoney так, чтобы не было комиссии?
При шопинге она обычно не взимается. Если для каких-то платежных форм комиссия все же вводится, сервис обязательно предупреждает об этом до совершения операции. Единственное постоянное исключение — услуги операторов связи. При оплате кошельком ЮMoney комиссия составляет 2%, если платеж превышает 3000 рублей в месяц. При использовании банковской карты ЮMoney для платежей от 10000 рублей в месяц действует комиссия в 0,5%. Что касается пополнения кошелька, оно будет бесплатным с банковской карты в приложении сервиса и через Систему быстрых платежей, а также при переводе как минимум 4000 рублей с карты на сайте ЮMoney. Подробнее о комиссиях можно почитать здесь.
У меня пока нет кошелька ЮMoney. Думаете, стоит его завести?
Судите сами. Согласно исследованию Mediascope за 2020 год, ЮMoney — один из самых популярных сервисов электронных платежей: его используют 54,7% россиян в возрасте от 12 до 55 лет. По этому показателю его опережает только Сбербанк, который, к слову, в июле 2020 стал собственником 100% акций ЮMoney и включил сервис в свою экосистему.
Если захочу открыть интернет-магазин, я смогу принимать оплату с ЮMoney?
Разумеется. Для бизнеса у ЮMoney есть универсальное решение ЮKassa. Она позволяет сайтам и мобильным приложениям получать платежи всеми популярными способами: с помощью электронных кошельков, в том числе ЮMoney, с банковских карт, через мобильные и интернет-банкинги, со счетов мобильных телефонов, в кредит и рассрочку, через QR-коды, бесконтактные технологии, а также наличными через точки приема платежей. На сегодня к ЮKassa подключено больше 120 тыс. сайтов.
* Подробнее об условия акции «Бонусные баллы за платежи и покупки», дополнительной опции «Разыграй размер кэшбэка», а также скидок и кэшбэка от компаний-партнеров читайте на сайте.
** Подробнее о правилах проведения маркетинговой игры Cyberpunk 2077 и акции «Манилэндия» можно узнать на сайте сервиса ЮMoney: здесь и здесь .
Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций ООО НКО «ЮМани» №3510-К от 09 ноября 2020 года
Материал подготовлен специально для ООО НКО «ЮМани»