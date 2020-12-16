В Петербурге вынесен приговор организаторам подпольного казино на Генерала Симоняка

Кировский районный суд огласил приговор в отношении Романа Романюка и Лелы Куруа, устроивших в квартире на Генерала Симоняка, 1, подпольное казино. Об этом 16 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.



Судом было установлено, что в начале августа 2019 года Романюк и Куруа решили заработать денег. Законные способы их не устраивали, поэтому петербуржцы решили открыть игровой зал. Для этого они купили 18 разных игровых автоматов, арендовали квартиру в доме № 1 по улице Генерала Симоняка. Там на 47 квадратных метрах они и открыли свой Лас-Вегас. Помимо мебели и автоматов Роман и Лела закупили еды и алкоголя для полного all inclusive. Пригласительные потенциальным клиентам рассылали по телефону, соблюдая правила конспирации.