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В Петербурге вынесен приговор организаторам подпольного казино на Генерала Симоняка

Кировский районный суд огласил приговор в отношении Романа Романюка и Лелы Куруа, устроивших в квартире на Генерала Симоняка, 1, подпольное казино. Об этом 16 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Судом было установлено, что в начале августа 2019 года Романюк и Куруа решили заработать денег. Законные способы их не устраивали, поэтому петербуржцы решили открыть игровой зал. Для этого они купили 18 разных игровых автоматов, арендовали квартиру в доме № 1 по улице Генерала Симоняка. Там на 47 квадратных метрах они и открыли свой Лас-Вегас. Помимо мебели и автоматов Роман и Лела закупили еды и алкоголя для полного all inclusive. Пригласительные потенциальным клиентам рассылали по телефону, соблюдая правила конспирации.

Выручку Романюк и Куруа делили между собой. Они были и пиар-менеджерами, и администраторами. В письменном виде составляли списки игроков и вели финансовую отчетность. В таком режиме подпольное казино проработало ровно год, вечером 4 августа этого года помещение накрыли силовики.

Судом было установлено, что ранее судимый Романюк — приличный отец, которого ценят и дома, и на работе. На учетах он нигде не состоит, помогает маме-пенсионерке. Куруа ранее не была судима, репутация у неё идеальная. Лела воспитывает маленького ребёнка, помогает родителям и жертвует на благотворительность.

Суд назначил наказание Романюку в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Куруа — в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

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Комментарии (3)

gratsianov
Сомнительная уголовная статья. Лудоман всегда найдёт, где и кому «подарить» свои деньги
wadim58
Кто-то за ними стоял 100%.
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