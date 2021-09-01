По Адмиралтейскому району прошлась полиция с рейдом. На этот раз целью были ночные заведения — нарушения нашли в двух, сообщает 1 сентября пресс-служба городского главка.



На набережной канала Грибоедова стражи порядка обнаружили подпольный покерный клуб. Оттуда они изъяли 6 игровых столов, фишки, карты, два ноутбука, 34 тысячи рублей наличными, тетрадь с записанными взносами и банковскую карту — для зачисления средств игроков. В момент визита полиции в казино находились 28 человек, пятерых из которых — четверых мужчин от 30 до 39 лет и 32-летнюю женщину — задержали как потенциальных организаторов. Также было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».