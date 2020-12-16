Прокуратура заинтересовалась поездом, поймавшим в ловушку жильцов ЖК в Московском районе

Долгую стоянку товарного поезда в Московском районе Петербурга, которая спровоцировала пробку и заставила горожан пробираться под вагонами, проверит транспортная прокуратура.
Как сообщили в ведомстве, по предварительной информации, в утренний час пик 16 декабря грузовой состав застрял на путях на пересечении Идрицкой и Порховской из-за неисправного локомотива на станции Шоссейная.
Местом стоянки товарного поезда стал железнодорожный переезд — единственный выезд для жителей многоквартирных корпусов ЖК «Московский», которые находятся практически в треугольнике из железнодорожных путей и КАД.
Читатели «Фонтанки» рассказали, что поезд стоял дольше часа. Перед и после переезда уже на Пулковском шоссе скопилась пробка. Пока водители прикидывали, насколько опоздают на работу, самые отчаянные ринулись на противоположную сторону между и под вагонами.
Проверку соблюдения безопасности на железнодорожном транспорте в связи с длительной стоянкой грузового состава проводит Санкт-Петербургская транспортная прокуратура, ситуацию взял на контроль Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров.