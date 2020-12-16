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Прокуратура заинтересовалась поездом, поймавшим в ловушку жильцов ЖК в Московском районе

Долгую стоянку товарного поезда в Московском районе Петербурга, которая спровоцировала пробку и заставила горожан пробираться под вагонами, проверит транспортная прокуратура.

Как сообщили в ведомстве, по предварительной информации, в утренний час пик 16 декабря грузовой состав застрял на путях на пересечении Идрицкой и Порховской из-за неисправного локомотива на станции Шоссейная.

Местом стоянки товарного поезда стал железнодорожный переезд — единственный выезд для жителей многоквартирных корпусов ЖК «Московский», которые находятся практически в треугольнике из железнодорожных путей и КАД.

Читатели «Фонтанки» рассказали, что поезд стоял дольше часа. Перед и после переезда уже на Пулковском шоссе скопилась пробка. Пока водители прикидывали, насколько опоздают на работу, самые отчаянные ринулись на противоположную сторону между и под вагонами.

Проверку соблюдения безопасности на железнодорожном транспорте в связи с длительной стоянкой грузового состава проводит Санкт-Петербургская транспортная прокуратура, ситуацию взял на контроль Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров.

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Комментарии (3)

USSR_forever
пусть ещё в Невский район мотанутся тогда - там тоже вечный апож с поездом возле Ашана где ТЦ Эврика... едут-едут и каааак встанут посреди дороги - ни туда ни сюда...
lamer
Проезжая этот ЖК по КАД, можно рассматривать жильцов в окнах. Очередное гетто для приезжих.
S&P 500 new edition :-)
Поезд коварный - на мудрецов охотится :)) Ужас че творится... Естественный отбор Дарвина никто не отменял. Ловушка оказывается.... ЖК «Московский» - вчитайтесь просто в название внимательнее!! Домики сии есть надежно огорожены от цивилизации...
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