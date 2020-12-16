Полосу препятствий напоминает дорога на работу обитателей жилого комплекса в Московском районе Петербурга 16 декабря. Главным стал товарный состав, который больше часа блокировал единственный выезд.

О заторе на Пулковском шоссе «Фонтанке» сообщили жители одного из 15-этажных корпусов ЖК «Московский». К переезду они подъехали немногим позже восьми утра, перед ним уже росла очередь из автомобилистов — на путях встал товарный поезд.

«Стоим больше часа, когда состав уедет — неизвестно. За последний месяц это уже четвёртый раз, когда не можем выехать», — жалуются жители. При этом плановой остановку грузового поезда не назвать: жильцов он задерживает обычно по утрам, но время разное, как-то пути освобождал тягач.

«Жители не могут проехать более часа. Люди пролезают с детьми под вагонами», — показывают затор в паблике района в «ВКонтакте». По данным «Яндекса», пробка перед переездом, и после него Пулковское шоссе стоит на протяжении 2,3 км.



В ОЖД сообщили, что остановка товарного состава связана с техническими причинами, и подтвердили, что происходит это не впервые. К половине десятого, как добавили в пресс-службе, поезд освободил проезд. На расписание электричек его затянувшаяся остановка не повлияла — участок используют только грузовые составы.

