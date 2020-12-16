FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
73.45р89.18р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
18
Печать

Товарный поезд поймал в ловушку ЖК на Пулковском шоссе. Водители застряли в пробке, пешеходы рискуют

Полосу препятствий напоминает дорога на работу обитателей жилого комплекса в Московском районе Петербурга 16 декабря. Главным стал товарный состав, который больше часа блокировал единственный выезд.

vk.com/samson_spb

О заторе на Пулковском шоссе «Фонтанке» сообщили жители одного из 15-этажных корпусов ЖК «Московский». К переезду они подъехали немногим позже восьми утра, перед ним уже росла очередь из автомобилистов — на путях встал товарный поезд.

Фото: vk.com/samson_spb
Фото: vk.com/samson_spb
Фото: vk.com/samson_spb

«Стоим больше часа, когда состав уедет — неизвестно. За последний месяц это уже четвёртый раз, когда не можем выехать», — жалуются жители. При этом плановой остановку грузового поезда не назвать: жильцов он задерживает обычно по утрам, но время разное, как-то пути освобождал тягач.

«Жители не могут проехать более часа. Люди пролезают с детьми под вагонами», — показывают затор в паблике района в «ВКонтакте». По данным «Яндекса», пробка перед переездом, и после него Пулковское шоссе стоит на протяжении 2,3 км.

В ОЖД сообщили, что остановка товарного состава связана с техническими причинами, и подтвердили, что происходит это не впервые. К половине десятого, как добавили в пресс-службе, поезд освободил проезд. На расписание электричек его затянувшаяся остановка не повлияла — участок используют только грузовые составы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

Arkadiy_
Посмотреть, где покупаешь жильё - ума конечно не хватило. Народ совсем разучился думать. А в сказки всё больше верит.
Karl111
"На расписание электричек его затянувшаяся остановка не повлияла — участок используют только грузовые составы."
ну а остальные спокойно перелетят через состав на своих Теслах, да , РЖД?
MuCephei_88
Да никто никого не кинул. Вот смотрю рендеры на намыве - так там вокруг каждого ЖК чуть ли не лес изображен =)
Нужно просто реально всё воспринимать, чай знаешь, в какой стране живешь.
Люди купили квартиры в одном из самых убогих мест, которое только можно было найти в черте города - ну что, молодцы, премию Дарвина всем.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний