Петербуржцы в день рождения «Фонда Доноров» сдали 75 литров крови

13 декабря общественному проекту «Фонд Доноров» исполнилось 12 лет. К этой дате фонд приурочил очередную донорскую акцию, которая прошла накануне, 15 декабря. На просьбу вместо подарков стать донорами жители Северной столицы откликнулись с готовностью — на семь пунктов переливания крови в разных районах города пришли около 200 человек, 168 из них стали донорами. Донорская копилка пополнилась на 75,6 литра крови, что в перспективе может помочь 504 пациентам, рассказали в фонде.

«Фонд Доноров» отметил свой день рождения день донорской акцией — вместо подарков петербуржцев попросили сдать кровь. Горожане с готовностью откликнулись. Но впереди у больниц города один из самых сложных периодов — новогодние праздники, из-за которых поток доноров снижается, а запасы крови стремительно уменьшаются.

«Мне кажется, этих результатов удалось добиться благодаря совместным усилиям волонтёров, доноров, медиков и средств массовой информации, которые всячески поддерживают донорское сообщество Петербурга. Спасибо! Такими акциями мы не только пополняем запасы крови в больницах, но и напоминаем, что донорская помощь нужна ежедневно и на всех пунктах переливания. И, конечно, сдав кровь один раз, возвращайтесь в отделение — так вы сможете помочь большему числу людей», — сказала Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров».

По традиции, на пунктах переливания помогали волонтёры. Доноров, сдавших кровь в этот день, наградили приятными сувенирами от «Фонда Доноров».

Сейчас отделения переливания крови в активном режиме готовятся к предстоящим новогодним праздникам — для больниц это один из самых тяжелых периодов, когда коридоры пунктов пустеют без доноров, которые уходят на каникулы.

«Период новогодних праздников для сотрудников отделения переливания крови — всегда напряженное и ответственное время. Ведь именно в это время поток доноров снижается, запас крови с каждым днем становится все меньше, а пациенты в стационарах остаются, и им по-прежнему нужна помощь. Организация донорства в предпраздничные дни, а порой и в период самих праздников очень-очень важная и ответственная работа. В эти дни мы очень рассчитываем на вашу поддержку и будем рады встрече!» — рассказал Станислав Абрамовский, заведующий отделением переливания крови Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Л. Г. Соколова.