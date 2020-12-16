Авария на трубопроводе отправила в каменный век новостройку на Васильевском острове в Петербурге. Жильцы обрывают телефоны служб, но раздобыть воду хотя бы во дворе на третий день удаётся не всем.



О коммунальном бедствии «Фонтанке» 16 декабря сообщили читатели с Александра Грина, 3. Возможности погреться под душем нет с понедельника, тогда же вместе с горячей пропала и холодная вода.