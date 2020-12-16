Авария на трубопроводе отправила в каменный век новостройку на Васильевском острове в Петербурге. Жильцы обрывают телефоны служб, но раздобыть воду хотя бы во дворе на третий день удаётся не всем.
О коммунальном бедствии «Фонтанке» 16 декабря сообщили читатели с Александра Грина, 3. Возможности погреться под душем нет с понедельника, тогда же вместе с горячей пропала и холодная вода.
ЖК, в котором под восемьсот квартир и апартов, начали обживать в августе. Настолько масштабных отключений, говорят, не было. Дом находится под управлением компании «Светлый мир». В УК заявляли, что ликвидируют аварию на трубопроводе холодного водоснабжения за три часа, но совладать с ней до сих пор не удаётся — срок ремонта продолжают сдвигать.
Накануне вечером дату ликвидации и вовсе вычеркнули. Назвать её сегодня по дежурному телефону не смогли: «Бригада работает. У первой парадной возле трансформаторной будки организовали воду для бытовых нужд. Там находится работник, который помогает набирать», — рассказал диспетчер.
Читатели работника сегодня не видели. На «водопой» идут с вёдрами, но с самостоятельным включением воды возникают проблемы. Некоторые возвращаются на 18-й этаж ни с чем. В пресс-службе Водоканала уточнили, что управляющая компания не обращалась к предприятию за помощью. У «Теплосети» аварий на этой территории нет.
Жители второй день пытаются заинтересовать коммунальной засухой прокуратуру.