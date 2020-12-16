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Массовый замес с грузовиками собрал пятикилометровую пробку на юго-востоке КАД

Семь автомобилей столкнулись на кольцевой автодороге Петербурга в районе Мурманского шоссе. Из-за аварии образовался многокилометровый затор.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около половины десятого часа утра 16 декабря на 52-м километре внешнего кольца, перед развязкой с Мурманским шоссе, столкнулись пять легковых и два грузовых автомобиля. Пострадавших в аварии нет.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Поврежденные машины заняли вторую, третью и четвертую полосы, и для проезда остались лишь первый ряд и полоса безопасности. Из-за этого на внешнем кольце образовалась пробка длиной более 5 километров.

На месте работают сотрудники МЧС и представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Как добавляют в дорожном управлении, с трех часов ночи до половины шестого утра на кольцевой проводилась обработка противогололедными материалами, покрытие на участке влажное, зимней скользкости нет.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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