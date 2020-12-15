Ozon оштрафовали за незаконные онлайн-продажи мельдония

Как говорится в сообщении ведомства, в октябре 2020 года в отделение Росздравнадзора по Москве и Подмосковью поступило обращение от гражданина, в котором сообщалось о дистанционной продаже милдроната через сайт Ozon. На основании обращения надзорный орган возбудил дело об административном правонарушении и начал административное расследование.

Московский Арбитражный суд оштрафовал компанию «Интернет решения» (бренд Ozon) за продажу препарата «Милдронат» (мельдоний) через Интернет без соответствующей лицензии. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

В Росздравнадзоре выяснили, что на момент проверки у ООО «Интернет решения» не имелось разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом. Эту лицензию выдает как раз Росздравнадзор, а реестр выданных разрешений опубликован на сайте ведомства в открытом доступе.

Таким образом, компания нарушила федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и постановление правительства РФ «Об утверждении правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом». Московский Росздравнадзор составил протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ и направил документы в Арбитражный суд столицы.

Рассмотрев материалы дела, 14 декабря суд признал ООО «Интернет решения» виновным в административном правонарушении и наложил на компанию административный штраф в размере 40 тысяч рублей.