Петербуржцев научат работать со старыми адресными книгами

Обитатели центра города, в особенности доходных домов, живут внутри детективных историй: не самое примечательное здание может поведать такое, что за сердце схватишься. Расследование лучше начинать с адресных книг, а как это делать, расскажут в ДК Лурье. Будет две «серии»: 18 и 25 декабря, обе онлайн. 12+
http://nlr.ru/
Заглядываем в книгу 1809 года и сразу примечаем необычные формулировки. Например, как пишется слово «Санктпетербургская». Или про «духовенство, как греческого, так и прочих терпимых в России исповеданий». Или вот: «Содержатели магазейнов и модные торговки». Да и начинается книга напыщенно: с того, что «город Санктпетербург» при своем выгодном положении и не уступающий столицам Парижу, Вене и Берлину (да что там, превосходящий их!), до сих пор не имел адресной книги. Первая адресная книга и должна была исправить эту досадность. В этой и последующих томах показано административное деление города, как мигрировали некоторые слои населения из одной части города в другую, какие были титулы, звания и должности. А также кто владел домом, в котором, может, вы живете. Музейный работник, дипломант Анциферовской премии Наталия Цендровская на конкретных примерах и «переходя на личности» (известные) покажет, как работать с адресными книгами, как правильно пересчитать старые номера домов в современные, разберет уже обнаруженные ошибки в адресных книгах и покажет, что история некоторых городских названий весьма отличается от того, что написано в современных справочниках.
18 декабря поработаем с адресными книгами первой половины XIX века, 25 декабря — второй половины и начала ХХ века. Начало в 19.30.
Александра Шеромова