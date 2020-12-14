Коллекцию монет, старинный атлас и икону суд в Петербурге передал государству. Их владелицу, 19 лет назад обвиненную в контрабанде, не нашли

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о передаче коллекции монет, старинного атласа, картины и иконы, изъятых в 2001 году как контрабандных, Министерству культуры. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 14 декабря.
Россиянка Кострико в 2001 году пыталась провезти через российско-финляндскую границу на посту МАПП «Торфяновка» печатное издание «Минералогический атлас» 1904 года, картину в резной багетной раме «На берегу озера» (1970–1980), икону «Святой мученик Иоанн-воин» конца 19 века и 94 монеты. Все эти предметы стали вещественными доказательствами по делу о контрабанде (188 УК РФ), но в связи с декриминализацией статьи дело было в 2019 году прекращено. Искусствоведческая экспертиза признала изъятые предметы культурными ценностями.
Ленинградский следственный отдел пытался передать все вещи Кострико. Однако не удалось найти ни женщину, ни документы, подтверждающие право собственности. Также согласно сведениям Выборгской таможни, до настоящего времени никто не пытался забрать это имущество.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, связаться с Кострико не удалось. «Единственное лицо женского пола с фамилией Кострико, имеющее место жительства в Санкт-Петербурге, от получения судебных извещений и сообщений заявителя уклоняется», — дополнили в пресс-службе.
В связи с этим суд установил, что собственник имущества от него отказался, и обратил все вещи в доход государства.