Коллекцию монет, старинный атлас и икону суд в Петербурге передал государству. Их владелицу, 19 лет назад обвиненную в контрабанде, не нашли

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о передаче коллекции монет, старинного атласа, картины и иконы, изъятых в 2001 году как контрабандных, Министерству культуры. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 14 декабря.



Россиянка Кострико в 2001 году пыталась провезти через российско-финляндскую границу на посту МАПП «Торфяновка» печатное издание «Минералогический атлас» 1904 года, картину в резной багетной раме «На берегу озера» (1970–1980), икону «Святой мученик Иоанн-воин» конца 19 века и 94 монеты. Все эти предметы стали вещественными доказательствами по делу о контрабанде (188 УК РФ), но в связи с декриминализацией статьи дело было в 2019 году прекращено. Искусствоведческая экспертиза признала изъятые предметы культурными ценностями.

