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На Кубани похоронили девушку и 9-летнего мальчика, которых жестоко убил объявленный в розыск Гусейнов

26-летняя Виктория Макарова и её 9-летний брат Дима были похоронены 13 декабря в родной станице Новоалексеевской Курганинского района. На прощании присутствовали не только члены семьи, но и все станичники, сообщает «Живая Кубань».

По версии следствия, 32-летний Гусейнов со своей подругой, сняв продолжительное видео на фоне её трупа, в котором признаётся в убийстве и называет себя адекватным. Также он рассказал, что собирается поехать в станицу и получить удовольствие от предстоящего убийства 9-летнего брата Виктории. В тот день мама мальчика была на работе, поэтому помешать Гусейнову никто не смог. Тело ребёнка было найдено с чудовищными следами пыток.

После совершения этих преступлений подозреваемый скрылся – впоследствии машину, на которой он передвигался, нашли неподалеку от поселка Джубга в Туапсинском районе. Самого убийцу задержать пока не удалось. Он объявлен в федеральный розыск. Для поиска тела (в видео убийца говорит о том, что намерен совершить суицид) задействованы квадрокоптеры.

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Комментарии (5)

120км/ч
Искренние соболезнования семье, друзьям и близким Вики и Димы.

Девушки, бегите от неадекватов. И никаких "последних разговоров" наедине.
Владислав Гольянов
Ну и где все эти кубанские казаки-дружинники?

Ну и где все эти козаки-дружинники?
alexpv
В толк не возьму, почему такие истории проходят фоном на "Фонтанке", а отрезанная голова в Франции вызывает неподдельный интерес ток-шоу на Первом канале и будоражит умы россиян. На себя посмотрите в первую очередь, какие жесткачи и неадекваты живут в нашей православной скрепной России-матушке, а потому уже других осуждайте...
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