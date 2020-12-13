На Кубани похоронили девушку и 9-летнего мальчика, которых жестоко убил объявленный в розыск Гусейнов

26-летняя Виктория Макарова и её 9-летний брат Дима были похоронены 13 декабря в родной станице Новоалексеевской Курганинского района. На прощании присутствовали не только члены семьи, но и все станичники, сообщает «Живая Кубань».

По версии следствия, 32-летний Гусейнов со своей подругой, сняв продолжительное видео на фоне её трупа, в котором признаётся в убийстве и называет себя адекватным. Также он рассказал, что собирается поехать в станицу и получить удовольствие от предстоящего убийства 9-летнего брата Виктории. В тот день мама мальчика была на работе, поэтому помешать Гусейнову никто не смог. Тело ребёнка было найдено с чудовищными следами пыток.

