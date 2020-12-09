Бизнесмен Евгений Пригожин призвал власти Петербурга сесть за стол переговоров с бунтующими рестораторами

«Рестораторы уже год как находятся в аду и, начиная с апреля месяца, на краю гибели. Рестораторы являются де-факто малым бизнесом и лишь немногие средним. Они вынуждены, и я хорошо это знаю не понаслышке, зарабатывать каждую копейку тяжёлым трудом. Но главное, что ко всему прочему они чрезвычайно креативные люди. Значительно креативнее, чем наши псевдооппозиционеры. И поэтому, конечно же, нельзя оставлять незамеченным их крик о помощи и необходимо вступать с ними в диалог», — утверждает Пригожин.

Бизнесмен Евгений Пригожин выступил на стороне петербургских предпринимателей, которые публично высказались против запретов, введенных Смольным по работе заведений общественного питания. Заявление предпринимателя приводит 9 декабря пресс-служба компании «Конкорд» в ответ на запрос издания «Невские новости», которое также принято связывать с Пригожиным.

Он обратился также к петербургскому правительству, которое выступило за закрытие тех заведений, которые проявили недовольство. Действия чиновников он назвал необдуманными. «Я абсолютно уверен, что Смольный и бизнес могут сесть за стол переговоров, и наверняка бизнес предложит выход из ситуации, в которой и овцы останутся целы, и волки от коронавируса не помрут», — добавляет бизнесмен.



В запросе в пресс-службу «Конкорда» (компания занимается кейтерингом и социальным питанием) «Невские новости» отмечают, что Пригожин имеет большой опыт в сфере организации и работы ресторанов. Ранее с бизнесменом связывали такие рестораны, как «Русский ампир», «Старая таможня», «Русский китч». На данный момент, как выяснила «Фонтанка», все они не работают.



Отметим, что ночью в Петербурге прошел рейд по барам, которые не выполняют коронавирусные ограничения. Сами владельцы баров показали, как посетителей избивали палками. Рейд прошел после того, как несколько сотен заведений после воззвания владельца Commode предпринимателя Александра Коновалова организовали «Клуб сопротивления» и заявили, что не будут закрываться на новогодние каникулы, как то предписывают наложенные правительством города ограничения в связи с пандемией коронавируса.

