Смольный потребовал от театров и билетных операторов в Петербурге срочно изменить афиши на новогодние праздники

Учреждения культуры и билетные операторы в Петербурге должны «срочно откорректировать репертуарные планы и афиши» на период с 30 декабря по 10 января. Об этом 9 декабря сообщили в комитете по культуре города.



В Смольном напомнили об изменениях в постановление №121, которые приостанавливают работу всех театральных, концертных и музейных организаций на новогодние праздники.



«Обращаем внимание организаторов мероприятий и билетных операторов на необходимость оперативной корректировки репертуарных планов и афиш, размещённых на сайтах по распространению билетов», — гласит сообщение комкульта.

