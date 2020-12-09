FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -5
73.66р89.20р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Смольный потребовал от театров и билетных операторов в Петербурге срочно изменить афиши на новогодние праздники

Учреждения культуры и билетные операторы в Петербурге должны «срочно откорректировать репертуарные планы и афиши» на период с 30 декабря по 10 января. Об этом 9 декабря сообщили в комитете по культуре города.

В Смольном напомнили об изменениях в постановление №121, которые приостанавливают работу всех театральных, концертных и музейных организаций на новогодние праздники.

«Обращаем внимание организаторов мероприятий и билетных операторов на необходимость оперативной корректировки репертуарных планов и афиш, размещённых на сайтах по распространению билетов», — гласит сообщение комкульта.

Зрителям в Смольном посоветовали перед тем, как покупать билеты, изучить перечень культурных мероприятий, согласованных Роспотребнадзором. Список опубликован на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Mikle776
Смольный разослал подобные депеши в церкви и храмы? Роспотребнадзор (или как там его?) приготовил контрольные бригады для походов в заведения РПЦ 7 января? Кстати, а купаться в проруби? запретили, али как?
Александр Клименко
Ребят, не останавливайтесь и не прогибайтесь под смольный. Шлите их лесом и радуйте нас всех, горожан, хорошими программами в новогодние праздники! :)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний