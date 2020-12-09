ЗакС раскритиковал Смольный, но поддержал третий «пакет» льгот бизнесу Петербурга

Законопроект в парламенте представил вице-губернатор Эдуард Батанов. В рамках инициативы до 2022 года продлевается действие льгот по налогу на имущество для организаций, которые работают в социально-культурной сфере. На год продлевается скидка в размере 50% на имущественный налог для гостиниц при условии, что они платят своим сотрудникам зарплаты не ниже минимального уровня оплаты труда. На три года продлеваются «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных предпринимателей, которые работают по патентной системе.

Кроме того, еще на три года пролонгируется освобождение от транспортного налога водных средств, которые являются объектами культурного наследия и используются в музейной деятельности. К таким относятся крейсер «Аврора» и ледокол «Красин».



Помимо всего прочего от уплаты налога на транспортные средства с 2021 года будут освобождены граждане и организации, если автомобиль оснащен электродвигателем и произведен на территории Евразийского экономического союза или ездит на газомоторном топливе.



Депутаты высказали ряд претензий к ограничительным антикризисным мерам, принимаемым Смольным. В частности, к запрету работать общепиту после 7 вечера на фоне увеличения интервала следования поездов в метро. И обвинили чиновников в избирательности, в частности, из-за проведения в Ледовом дворце матча хоккейного клуба СКА со зрителями после скандального концерта рэпера Басты на этой же площадке.



Лидер фракции «Яблока» Борис Вишневский констатировал, что «бизнес теряет на рубли, а помогают ему на копейки», и потребовал предоставить предпринимателям компенсации от действия ограничений в период новогодних праздников. Беспартийный Максим Резник напомнил про признание губернатора Александра Беглова о близком локдауне на фоне того, что власти до сих пор не перевели работу школ на удаленный режим. Справедливоросс Надежда Тихонова от лица фракции предложила распространить льготы по транспортному налогу на все виды средств. «Кажется, что правительство пытается указать побольше льгот, чтобы звучало красиво. Но на практике далеко не всем это подходит», — резюмировала она.

