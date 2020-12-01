В петербургском метро увеличили интервал движения поездов и сократили число составов

В Петербурге с 1 декабря на 10% сократили количество составов, которые курсируют на линиях. Информацию «Фонтанке» подтвердили в комитете по транспорту 1 декабря.



В ведомстве пояснили, что количество составов в настоящее время составляет 185.

При этом средний интервал движения поездов составляет 3,5 минуты. Возможно увеличение до 5 минут — на конечных станциях ранним утром и поздним вечером.

Напомним, с 1 апреля из-за пандемии COVID-19 петербургская подземка стала закрываться на вход в 22.00. К докоронавирусному режиму метро вернулось 13 июля.