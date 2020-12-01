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В петербургском метро увеличили интервал движения поездов и сократили число составов

В Петербурге с 1 декабря на 10% сократили количество составов, которые курсируют на линиях. Информацию «Фонтанке» подтвердили в комитете по транспорту 1 декабря.

В ведомстве пояснили, что количество составов в настоящее время составляет 185.

При этом средний интервал движения поездов составляет 3,5 минуты. Возможно увеличение до 5 минут — на конечных станциях ранним утром и поздним вечером.

Напомним, с 1 апреля из-за пандемии COVID-19 петербургская подземка стала закрываться на вход в 22.00. К докоронавирусному режиму метро вернулось 13 июля.

Из-за пандемии метро не будет работать в новогоднюю ночь, также не будет и традиционной встречи Деда Мороза и Снегурочки на Дворцовой площади, мероприятие пройдет в формате онлайн.

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Комментарии (64)

260868781
очередная имитация бурной деятельности с прямо противоположным нужному результатом. Люди будут дольше ждать поезд (в толпе на станции) и прижиматься плотнее к друг другу в переполненном вагоне. Ковид ведь в толпе плохо распространяется, правда? Не уменьшать надо количество, а увеличивать, чтобы было свободнее. И да, отменить льготы для пенсионеров на время пандемии. Если не работают - нечего им бесплатно по транспорту шляться, вирус ловить, а если работают - в состоянии заплатить за себя. И если очень надо проехать - тоже.
263836471
Закрыть метро к чёртовой матери...
Григорий Цапко
Хотел тоже что то написать, да в принципе и так все понятно...
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