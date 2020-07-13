Метрополитен в Петербурге вернулся к докоронавирусному режиму. После 22 часов под землю снова можно

График работы петербургского метро вернул два часа, отрезанные коронавирусом. С понедельника, 13 июля, пассажиры не будут упираться в закрытые после десяти часов вечера двери вестибюлей.



Станции будут закрываться на вход по летнему расписанию. Вспомнить его можно на сайте метрополитена. Нерабочей останется «Новокрестовская», где доводят до ума постмундиальный ремонт. Как сообщают в пресс-службе подземки, привычный график восстановили по решению правительства после согласования с Роспотребнадзором.