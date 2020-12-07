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И Баста не помешал. Хоккейному клубу СКА разрешили играть в Ледовом со зрителями

Хоккейный клуб СКА проведет матч регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» в понедельник, 7 декабря, в Ледовом дворце. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе армейской команды, матч пройдет при прежних условиях посещения (50 процентов заполняемости) в полном соответствии с согласованными с Роспотребнадзором стандартами.

«В текущей ситуации матчи со зрителями в Петербурге возможны только при неукоснительном соблюдении всех условий Роспотребнадзора. Опыт проведенных игр в Ледовом дворце показал, что клуб и арена надлежащим образом выполняют требования безопасности, в том числе по социальному дистанцированию зрителей и масочному режиму. Нарушений на матчах СКА выявлено не было», — заявили в СКА.

В начале декабря Роспотребнадзору удалось доказать в суде, что концерт рэпера Басты в Ледовом дворце в Петербурге прошёл с нарушениями, недопустимыми в период коронавируса. Суд назначил спортплощадке штраф в 480 тысяч рублей, но закрывать не стал. Почему — рассказывала «Фонтанка».

В целом для Петербурга выступление Басты в Ледовом дворце имело серьёзные последствия. Допустимая аудитория уменьшилась до 25% от вместимости, с 30 декабря закрываются музеи и театры, а власти начали масштабную акцию по уменьшению туристической привлекательности Петербурга.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

alexpv
Ну дык то рэперы) это как джаз для современной власти.
А хоккей (и футбол) наше все, наши скрепы.
Если без шуток, то все происходящее кроме как бредом, маразмом, абсурдом не назвать.
Piter4452
Это только показывает качество властных структур. Волейбольные и баскетбольный матчи прошли без зрителей, а ведь могли хотя бы 200-300 болельщиков допустить. Правая рука не ведает, что творит левая.
ccc2308
Спасибо, что хоть какую-то отдушину людям оставили, не все еще с ума с этим ковидом посходили)
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