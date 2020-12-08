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Сборная России начнет отбор на чемпионат мира-2022 матчем на выезде против Мальты

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала расписание квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. Стартовый матч сборная России проведет на выезде с Мальтой, а завершит отборочный этап также игрой в гостях против сборной Хорватии.

Полное расписание матчей сборной России в квалификации ЧМ-2022 :

24.03.2021 Мальта – Россия – 22:45 (здесь и далее - московское время);

27.03.2021 Россия – Словения – 17:00;

30.03.2021 Словакия – Россия – 22:45;

01.09.2021 Россия – Хорватия – 22:45;

04.09.2021 Кипр – Россия – 16:00;

07.09.2021 Россия – Мальта – 21:45;

08.10.2021 Россия – Словакия – 21:45;

11.10.2021 Словения – Россия – 21:45;

11.11.2021 Россия – Кипр – 19:00;

14.11.2021 Хорватия – Россия – 16:00.

Европейские сборные разбиты на пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все сборные в группе сыграют друг с другом дважды — дома и на выезде с марта по ноябрь 2021 года. 10 команд, занявшие первые места, выйдут напрямую на ЧМ-2022. Еще десять со вторых мест сразятся в плей-офф.

Помимо 10 команд, занявших второе место на групповом этапе, в стыковых матчах будут также участвовать два лучших по рейтингу победителя групп Лиги наций, которые не пробьются на чемпионат мира через отборочный турнир. 12 команд будут разделены на три раунда плей-офф. Команды в марте 2022 года будут проводить матчи на выбывание, чтобы определить последние три европейские страны, которые поедут в Катар.

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Комментарии (1)

Алекс81
А на стадионах то каких??? Время есть, места нет.
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