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Пожар на территории СТО на Мебельной потушен. Выгорели 450 «квадратов»

Пожар на территории станции технического обслуживания в Приморском районе Петербурга, дым от которого 8 декабря наблюдали ещё в двух районах, ликвидирован. Об этом сообщает МЧС России.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По данным ведомства, ликвидация возгорания на Мебельной, 2, корпус 2, заняла у пожарных чуть больше часа. К пяти вечера работы по тушению закончены, спасатели приступили к проливке тлеющих очагов и разбору конструкций.

Огонь, разгоревшийся в боксе на территории СТО около 15:45, охватил 450 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные повысили ранг возгорания до номера 1-бис, через десять минут работали уже по второму из пяти номеров сложности. По словам читателей «Фонтанки», столб дыма было видно не только жителям Приморского, но также Выборгского и Василеостровского районов.

К ликвидации привлекли одиннадцать расчётов и 43 сотрудника. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.

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Комментарии (2)

Алекс81
Зажигалкой в бензобак посветили...
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