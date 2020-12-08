Пожар на территории станции технического обслуживания в Приморском районе Петербурга, дым от которого 8 декабря наблюдали ещё в двух районах, ликвидирован. Об этом сообщает МЧС России.
По данным ведомства, ликвидация возгорания на Мебельной, 2, корпус 2, заняла у пожарных чуть больше часа. К пяти вечера работы по тушению закончены, спасатели приступили к проливке тлеющих очагов и разбору конструкций.
Огонь, разгоревшийся в боксе на территории СТО около 15:45, охватил 450 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные повысили ранг возгорания до номера 1-бис, через десять минут работали уже по второму из пяти номеров сложности. По словам читателей «Фонтанки», столб дыма было видно не только жителям Приморского, но также Выборгского и Василеостровского районов.
К ликвидации привлекли одиннадцать расчётов и 43 сотрудника. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.