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Пожар на станции техоблуживания на Мебельной тушат по повышенному номеру

Одиннадцать пожарных расчетов тушат пожар на станции техобслуживания в Приморском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 8 декабря, огнеборцы работают по второму, повышенному номеру сложности. Возгорание на Мебельной улице, 2, корпус 2, где расположена станция техобслуживания, начался в 15.45.

В 15.55 ранг пожара повышен до № 1-бис. Еще через 10 минут ранг был повышен до № 2.

На территории станции в боксе происходит горение на площади 200 кв. метров.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

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