Соловей арестован на 10 суток. Политологу не простили акцию у Гостиного двора в Петербурге

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 7 декабря Октябрьский райсуд рассмотрел протокол, который два дня назад получил Валерий Соловей, и признал его виновным в организации собрания на Невском, 35, без визы Смольного. Политолог получил десять суток административного ареста. Это верхняя планка наказания, предусмотренная частью 2 статьи 20.2 КоАП.

Политолог и основатель движения «Перемен» Валерий Соловей после продолжительного общения с полицией не смог вернуть свободу. Несогласованное мероприятие в центре Петербурга закончилось для него максимальным сроком в спецприёмнике.

Основатель движения «Перемен» встречался со сторонниками у Гостиного двора в субботу. Там же, по словам активистов, оказались враждебно настроенные участники движения «За правду» Захара Прилепина, которые будто бы разбрасывали листовки против «Перемен» и даже применили дымовую шашку.

Согласно материалам дела, Соловья подвела страница группы «ВКонтакте», где ещё в конце ноября сообщалось, что профессор планирует быть возле Гостиного двора в определённое время, автор обещал присоединиться к прогулке. К той же записи было приложено видео, в котором о предстоящей встрече сообщалось со всевозможными предосторожностями: «Буду в городе с туристическо-ознакомительно-экскурсионной целью… не просто погуляю, а наверное, могу 5 декабря быть у Гостиного двора». Центр Э счёл эти записи призывом собраться, а подтверждение нашёл в Telegram, где подходящий под описание мужчина в назначенное время и в назначенном месте рассказывал об агитках, значках и прогулках.



«В предоставленных суду актах осмотра интернет-ресурса размещена информация одного из подписчиков, который информирует людей в группе, что Валерий Дмитриевич собирается приехать в СПб на выходные, прогуляться по городу, встретить друзей», — сообщил адвокат Соловья, управляющий партнер офиса коллегии адвокатов Pen & Paper в Петербурге Алексей Добрынин.

