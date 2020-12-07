Завершилось голосование за финалистов премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»

«Фонтанка» завершила прием голосов за участников городской премии «Признание и Влияние». Десятки тысяч петербуржцев отдали свои голоса за любимые фирмы и проекты. Многие компании приложили серьезные усилия для того, чтобы оказаться первыми: проводили конкурсы в своих пабликах в соцсетях, использовали промоматериалы для привлечения сторонников и обещали своим преданным поклонникам устроить большой праздник в честь победы. Все это дало результаты. У наиболее активных номинантов — самые большие шансы на победу, но конкуренция очень высоко подняла планку, и редакции требуется время, чтобы подсчитать все голоса петербуржцев.

В этом году премия «Фонтанки» проводится в 11 номинациях: Банк Служба доставки Вуз Бар и ресторан Арт-пространство Бизнес-центр и коворкинг Строительная компания Сделано в Петербурге Лучший работодатель Бизнес-старт года Человек года Почти во всех номинациях до последних минут шла напряженная борьба за лидерство. К примеру, в «Барах и ресторанах», которые собрали наибольшее число отданных за участников голосов, в последние дни было особенно жарко: лидеры менялись по несколько раз за день. Горячо было и в номинациях «Сделано в Петербурге», «Арт-пространство» и «Бизнес-старт года». Там победитель, похоже, мог определиться в последние минуты, и каждый голос будет иметь значение при подведении итогов. Высокая конкуренция была и в «Строительных компаниях», «Лучшем работодателе», «Вузах», «Банках» и «Службах доставки». В этих крайне важных для города номинациях также до конца было не ясно, кто станет победителем. Особая номинация — «Человек года», в которой петербуржцы голосовали за тех, кто внес вклад в развитие науки и культуры, продвигал важнейшие общественные инициативы, совершал научные открытия и спасал других. При том что каждый из финалистов уже доказал свое право на признание, петербуржцам необходимо было определить, кто же в итоге получит главный приз «Фонтанки».