Насельник Псково-Печерского монастыря иеромонах Вассиан (Дурицкий) скончался 7 декабря от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщили в телеграм-канале рабочей группы при Патриархе Московском.
Как уточняет пресс-служба Псковской епархии, 1 декабря 49-летний священнослужитель почувствовал себя плохо, и его поместили в лазарет Псково-Печерского монастыря, а два дня спустя у него диагностировали COVID-19. 4 декабря состояние иеромонаха ухудшилось, и его госпитализировали в Псковскую городскую больницу.
Утром 7 декабря иеромонах Вассиан скончался.
Ранее сегодня председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда рассказал, что за весь период пандемии от коронавируса скончались около ста священников РПЦ. В октябре, переболев COVID-19, умер протоиерей Дмитрий Смирнов — один из самых известных священнослужителей последних лет.