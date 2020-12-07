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От коронавируса умер насельник Псково-Печерского монастыря, ему было 49 лет

Насельник Псково-Печерского монастыря иеромонах Вассиан (Дурицкий) скончался 7 декабря от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщили в телеграм-канале рабочей группы при Патриархе Московском.

Как уточняет пресс-служба Псковской епархии, 1 декабря 49-летний священнослужитель почувствовал себя плохо, и его поместили в лазарет Псково-Печерского монастыря, а два дня спустя у него диагностировали COVID-19. 4 декабря состояние иеромонаха ухудшилось, и его госпитализировали в Псковскую городскую больницу.

Утром 7 декабря иеромонах Вассиан скончался.

Ранее сегодня председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда рассказал, что за весь период пандемии от коронавируса скончались около ста священников РПЦ. В октябре, переболев COVID-19, умер протоиерей Дмитрий Смирнов — один из самых известных священнослужителей последних лет.

Фото: Пресс-служба Псковской епархии

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Комментарии (13)

Игорь Полетаев
Умер человек, какая разница кто он был?! А ёрничества уж столько, сколько гадости в каждом. Ни капли уважения с человеческой сути.
мухомор
вера была слаба.
мало исповедовался, недостаточно молился.
вот и помер.
264227761
Лавры пали , Афон с лаврами и церквями .. муфтии и Делай Ламай с тебетскими праведниками . . . всякие гипнотизеры - гавнотизеры . . белые и фиалетовых мастей ведьмы и прочее ..
А Кирилушка к вове - терпим смуту - Дай Бабла пастве , . . в его лице )
Бог не дает .
А чтож это - вранье не дает денег , не лечит ?
Где ж Бог ? , какое отпускание грехов ? ( но Патриаршение карманов !! )
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