«Задачи остановить ввоз продуктов не стояло». Пресс-секретарь Путина ответил на претензии к программе импортозамещения

«Программа успешна. В конце концов, цели стопроцентного импортозамещения, включая все нюансы пищевой промышленности и так далее, всех присадок, — ни одна страна этого не делает, — отметил Дмитрий Песков. — Если мы говорим уже о каких-то нюансах, то да, импорт, безусловно, происходит. Он и будет происходить. Никогда задачи остановить импорт продуктов питания не стояло».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал успешной программу импортозамещения, реализуемую в России, и объяснил, что 100%-го собственного производства нет ни в одной стране. Его слова 7 декабря передает РИА Новости.

Он также добавил, что пищевая промышленность полностью удовлетворяет потребности россиян, и признал, что любой запрет на поставки, конечно, «не в интересах граждан» — ни страны-производителя, ни покупателя. Однако введение санкций — вынужденный ответ на «противоречащие международному законодательству рестрикции, которые были введены в отношении страны», уточнил он.



По его словам, если бы ситуация сложилась иначе, было бы лучше: больше конкуренция, выше качество, ниже цены.



«Но еще раз повторяю: не мы инициаторы этой ситуации. И поверьте мне, производители в этих европейских странах страдают больше, чем наши граждане, которые имеют возможность использовать продукцию местных производителей», — подчеркнул Дмитрий Песков.



Возможность альтернативного решения пресс-секретарь президента исключил: «Это не дружественные санкции, это враждебные санкции, и на них должен был быть тот ответ, который был дан».



Ранее стало известно, что Россия не смогла заместить основные поставки импортных продуктов за счет внутреннего производства. По оценкам экспертов, на рынок пришли другие иностранные поставщики и в большинстве случаев обеспечили «реэкспорт» все тех же санкционных товаров.

