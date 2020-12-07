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Офтальмолог рассказала о 50 прооперированных пациентах с глазными червями

Медики нередко сталкиваются с проникновением гельминтов в органы зрения. Туда паразиты попадают через кровоток.

О лечении таких пациентов рассказала 6 декабря в эфире радиостанции «Говорит Москва» офтальмолог, заведующая филиалом №1 ГКБ имени Боткина Гульжиян Аржиматова. «Мы за один год в отделении неотложной помощи у 50 человек удалили гельминты, это немаленькая цифра. Они притоком крови приносятся в глаз, — объяснила медик. — Мы смотрим в щелевую лампу и видим, что под конъюнктивом шевелится гельминт. Удаляем в операционной».

По её словам, симптомом поражения могут быть отёк и покраснение века. В таком случае следует сразу обращаться к врачу, поскольку самолечение может привести к слепоте.

«При отёке века заниматься самолечением не нужно. При воспалении века ни в коем случае нельзя греть, пытаться выдавить содержимое, может распространиться по венам. Инфекция, которая локализовалась только в нижнем или верхнем веке, может распространиться на более глубокие ткани орбиты, это может привести к слепоте. Инфекция может распространиться очень быстро», — подчеркнула офтальмолог.

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