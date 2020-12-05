Два автомобиля не поделили перекресток Светлановского проспекта и проспекта Луначарского в Петербурге. Водителю одного из них понадобилась медицинская помощь.

Фотографии, на которых запечатлены последствия авария, очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» вечером 5 декабря. Подробности случившегося они привели в комментариях. По их словам, на место выезжали две пожарные машине и столько же карет Скорой помощи. Также они отметили, что на перекрестке не работал светофор. «Во второй машине сработали подушки безопасности. Она на перекрестке стояла. В скорых боролись за чью-то жизнь. Пожарные снимали клеммы с аккумулятора. Ограждения на тротуар больше нет», — пишет очевидица Марина.