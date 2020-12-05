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Лёгким касанием одна машина раскрутила другую и отправила на тротуар Светлановского

Два автомобиля не поделили перекресток Светлановского проспекта и проспекта Луначарского в Петербурге. Водителю одного из них понадобилась медицинская помощь.

Фотографии, на которых запечатлены последствия авария, очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» вечером 5 декабря. Подробности случившегося они привели в комментариях. По их словам, на место выезжали две пожарные машине и столько же карет Скорой помощи. Также они отметили, что на перекрестке не работал светофор. «Во второй машине сработали подушки безопасности. Она на перекрестке стояла. В скорых боролись за чью-то жизнь. Пожарные снимали клеммы с аккумулятора. Ограждения на тротуар больше нет», — пишет очевидица Марина.

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

В распоряжении «Фонтанки» оказалась запись с камеры, на которой зафиксирован момент столкновения двух автомобилей. Судя по кадрам, один из них несся по проезжей части и задел другого, когда тот совершал поворот на перекрестке. Для лихача ДТП закончилось на тротуаре.

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Фонтанка.ру

Как сообщили изданию в ГУ МВД России по городу и области, авария произошла в половине пятого вечера. В результате пострадал 24-летний автомобилист, он получил травмы средней степени тяжести

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (8)

local_
Хрен бы с ними,пусть поубиваются,но ведь страдают от таких и люди безвинные.Хорошо,на тротуаре никого не было.
Редиска Здесь
На видео видно, что светофор работал. Тот, который ехал прямо, вместо того, чтобы остановиться на желтый, ускорился, хотя у него была возможность остановиться: видно, что следующая за ним машина остановилась без проблем, хоть и ехала за ним впритык.
Вот таких ушлёпков и надо признавать виновными в ДТП, хотя бы на половину.
260569221
Лишить прав пожизненно гонщега недоделанного, а того, кто поворачивал налево- посадить на пару месяцев в сизо, пускай подумает в следующий раз, какого это, отвечать за жизнь людей.... торопыга
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