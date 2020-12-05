Два автомобиля не поделили перекресток Светлановского проспекта и проспекта Луначарского в Петербурге. Водителю одного из них понадобилась медицинская помощь.
Фотографии, на которых запечатлены последствия авария, очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» вечером 5 декабря. Подробности случившегося они привели в комментариях. По их словам, на место выезжали две пожарные машине и столько же карет Скорой помощи. Также они отметили, что на перекрестке не работал светофор. «Во второй машине сработали подушки безопасности. Она на перекрестке стояла. В скорых боролись за чью-то жизнь. Пожарные снимали клеммы с аккумулятора. Ограждения на тротуар больше нет», — пишет очевидица Марина.
В распоряжении «Фонтанки» оказалась запись с камеры, на которой зафиксирован момент столкновения двух автомобилей. Судя по кадрам, один из них несся по проезжей части и задел другого, когда тот совершал поворот на перекрестке. Для лихача ДТП закончилось на тротуаре.
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Фонтанка.ру
Как сообщили изданию в ГУ МВД России по городу и области, авария произошла в половине пятого вечера. В результате пострадал 24-летний автомобилист, он получил травмы средней степени тяжести