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В Подмосковье расстреляли и сожгли семью с ребёнком. Подозреваемый задержан

Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве супружеской пары и их 16-летней дочери на даче под Волоколамском. Об этом 4 декабря сообщается на сайте «МВД Медиа».

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения обгоревших фрагментов тел в сгоревшем доме в СНТ «Малахит». Недалеко был найден обгоревший автомобиль с пулевыми отверстиями в кузове.

По данным следствия, семья перестала выходить на связь несколько дней назад, после отъезда на дачу из Москвы. По предварительным данным, у них был конфликт с соседями. По подозрению в убийстве трёх человек был задержан 40-летний мужчина. Сейчас его везут на допрос.

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