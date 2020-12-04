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Экстренные службы ищут в Неве женщину. От неё на берегу осталась только красная куртка

Полиция совместно со спасателями проверяет информацию об уплывшей женщине. Как стало известно «Фонтанке», очевидцы 4 декабря сообщили полиции о человеке в воде, сотрудники ГУ МВД, в свою очередь, нашли красную куртку и сумку на берегу Невы у Благовещенского моста.

Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, конкретной информации по этому происшествию пока нет. Проводится проверка.

По данным «Фонтанки», первоначальный осмотр Невы ни к чему не привёл.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

sakorol
Еще одна жертва ковида
Коля Мойкин
"...информацию об уплывшей женщине"
"...первоначальный осмотр Невы"
Писатели!
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