Экстренные службы ищут в Неве женщину. От неё на берегу осталась только красная куртка

Полиция совместно со спасателями проверяет информацию об уплывшей женщине. Как стало известно «Фонтанке», очевидцы 4 декабря сообщили полиции о человеке в воде, сотрудники ГУ МВД, в свою очередь, нашли красную куртку и сумку на берегу Невы у Благовещенского моста.



Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, конкретной информации по этому происшествию пока нет. Проводится проверка.

По данным «Фонтанки», первоначальный осмотр Невы ни к чему не привёл.