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В Выборгском районе из-за аварии на трубопроводе остывают 60 домов

Жителям 60 домов Выборгского района придётся утеплиться до устранения последствий аварии на теплосети.

Как сообщили «Фонтанке» в аварийной службе ГУП ТЭК, прорыв трубы случился на Удельном проспекте, в районе дома 31 авария. От системы теплоснабжения отключены порядка 60 домов.

По предварительным данным, вернуть тепло в дома планируется к утру 5 декабря.

Днём ранее после замены 12 метров трубы перестали мёрзнуть жители 27 домов в районе проспекта Просвещения, тепло вновь пошло через новые 5 метров трубы в сотню домов Центрального района Петербурга.

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