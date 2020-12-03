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«Теплосеть» закончила замену участка трубы в центре Петербурга. В сотню домов до обеда должно вернуться тепло

Ремонт трубы у дома 115 по набережной Фонтанки завершен. Об этом «Фонтанке» 3 декабря сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

По данным компании, теплоэнергетики заменили 5 метров ненадежного участка. Провели диагностику нового трубопровода. В 6:40 завершены сварочные работы. В 10:00 завершен процесс заполнения системы отопления водой и перевод ее на работу в штатном режиме.

Напомним, что остывать трубы в 94 домах в районе набережной Фонтанки начали после полудня 2 декабря. Специалисты «Теплосети» во время объезда выявили дефект на трубе и начали её замену. Жители жаловали на то, что пропало не только

тепло, но и горячая вода.

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