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Ту-204 приземлился в Петербурге из-за проблем в тренировочном полёте

Учёба в небе прошла не по плану для Ту-204. Экипаж воздушного судна вместе с полётом при нормальных условиях вынужденно отработал приземление с неисправностью.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» 4 декабря, Ту-204 совершал над Петербургом учебный полёт без пассажиров. Экипаж уже в небе обнаружил техническую неисправность и запросил вынужденную посадку.

На земле самолёт встречали экстренные службы аэропорта, однако приземление прошло благополучно. Воздушное судно приземлилось в 12:40, пострадавших среди членов экипажа нет, Пулково работает штатно.

Среднемагистральные самолёты Ту-204 не пользуются популярностью у авиакомпаний. Несколько лет назад на них ещё возили пассажиров регулярных рейсов Red Wings, но в 2018 году перевозчик прекратил эксплуатацию лайнеров этого типа. Впрочем, Ту-204 не исчезли. Спецборт Ту-204–300 есть, например, у летного отряда «Россия». Кроме того, два Ту-204 составляют авиапарк «Почты России».

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