Ту-204 приземлился в Петербурге из-за проблем в тренировочном полёте

Учёба в небе прошла не по плану для Ту-204. Экипаж воздушного судна вместе с полётом при нормальных условиях вынужденно отработал приземление с неисправностью.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» 4 декабря, Ту-204 совершал над Петербургом учебный полёт без пассажиров. Экипаж уже в небе обнаружил техническую неисправность и запросил вынужденную посадку.



На земле самолёт встречали экстренные службы аэропорта, однако приземление прошло благополучно. Воздушное судно приземлилось в 12:40, пострадавших среди членов экипажа нет, Пулково работает штатно.

