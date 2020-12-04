Ту-204 приземлился в Петербурге из-за проблем в тренировочном полёте

Учёба в небе прошла не по плану для Ту-204. Экипаж воздушного судна вместе с полётом при нормальных условиях вынужденно отработал приземление с неисправностью.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» 4 декабря, Ту-204 совершал над Петербургом учебный полёт без пассажиров. Экипаж уже в небе обнаружил техническую неисправность и запросил вынужденную посадку.
На земле самолёт встречали экстренные службы аэропорта, однако приземление прошло благополучно. Воздушное судно приземлилось в 12:40, пострадавших среди членов экипажа нет, Пулково работает штатно.
Среднемагистральные самолёты Ту-204 не пользуются популярностью у авиакомпаний. Несколько лет назад на них ещё возили пассажиров регулярных рейсов Red Wings, но в 2018 году перевозчик прекратил эксплуатацию лайнеров этого типа. Впрочем, Ту-204 не исчезли. Спецборт Ту-204–300 есть, например, у летного отряда «Россия». Кроме того, два Ту-204 составляют авиапарк «Почты России».