Доверенные государственному оператору грузы растворяются в небытие. За границу не доходят бандероли, верно убивая малый бизнес, построенный на онлайн-заказах.

Фото: с официального сайта «Почты России» / pochta.ru

«Катастрофа! Два отправления из Москвы в США зависли с 18 марта», — это одно из тысяч сообщений в социальных сетях и на профильных форумах. Коллапс международного сектора «Почты России» очевиден, хотя официально отвергается. К беспомощности оператора привела бизнес-модель, при которой за 5,4 миллиарда рублей покупается услуга, стоящая в семь раз дешевле.

С прекращением международных авиаперелетов «Почта России» поспешила успокоить клиентов: запрет касается только пассажирских перевозок, почтовые самолеты летают почти по всем направлениям.

Компания продолжала наращивать объемы заказов. В мае она зафиксировала рост экспорта онлайн-товаров в США, Европу, на Ближний Восток в сравнении с январем 2020 года, говорится в опубликованном 2 июня отчете. Цифры «Почты России» — это доверенные ей для доставки за рубеж конверты, посылки, бандероли. Реальное количество врученных адресатам грузов существенно меньше. Судя по изученным «Фонтанкой» соцсетям и форумам, своеобразной черной дырой для большинства отправлений является международный сортировочный центр Шарапово. Вот, например, скриншот «путешествия» мелкого пакета из Москвы в Новую Зеландию. 23 февраля его доставили в сортировочный центр, в тот же день растаможили (ФТС дала добро на экспорт), а 28 февраля пакет якобы отправился из России.

скриншот с официального сайта «Почты России» / pochta.ru

Заграничные сервисы проверкой уникального номера отслеживания позволяют понять, что пакет в Новой Зеландии не встречали. Скорее всего, он до сих пор барахтается в Шарапово. В «Почте России» работа с «экспортными» клиентами выстроена идеально. Оператор внедрил схему, благодаря которой проще отправить вторую посылку, похоронив первую.

— По международным отправлениям срок доставки не регламентирован, — сообщила «Фонтанке» специалист «Почты России» Елена. — Чтобы узнать, где на самом деле находится ваша посылка, вам необходимо написать заявление на розыск. Проверку мы проводим в срок до двух месяцев. — Проставляемый вами статус «Отправлено из России» вовсе не означает, что посылка на самом деле покинула территорию страны? — Да. Все зависит от того, насколько загружены транспортные направления. Маршрут в сортировочном центре закладывают логисты. — Чем вы перевозите грузы? — Самолетами «Почты России». Авиапарк компании состоит из двух Ту-204, приобретенных в 2017 году за 3,4 миллиарда рублей. После сделки представители оператора заявляли, что наличие собственного воздушного флота «позволяет «Почте России» не зависеть от расписания пассажирских авиаперевозок», повышать качество и сроки доставки авиапочты. Два Ту-204 фактически обслуживают только Китай. Грузовые рейсы «Почты России» в Поднебесную носят регулярный характер. По данным сервиса Flightradar24, пандемия не сильно изменила логистику компании. Самолет с бортовым номером RA-64051 с начала мая лишь однажды появлялся в Европе (в Барселоне), а самолет RA-64052 — четыре раза (три в Барселоне и один в Лейпциге). Итого — пять перелетов при ежедневной эксплуатации. Все остальное время самолеты оператора по-прежнему летали в Китай. Компания не отрицала, что это самое выгодное направление. Лишь частью рейсов перевозятся почтовые отправления, а в основном — коммерческий груз «в целях повышения экономической эффективности».

«Отбивать» собственный авиапарк «Почте России» необходимо, так как у нее нет статуса эксплуатанта воздушных судов. Оба Ту-204 переданы на обслуживание авиакомпании «Авиастар-Ту», и эта модель обходится почтовому оператору дороже. Кроме того, 1 июня 2020 года он объявил конкурс на аренду авиационного двигателя для самолета с номером RA-64051. Три месяца обойдутся «Почте России» в 27 миллионов рублей. Отчасти «азиатскую» ориентацию оператора подтверждают пользователи сообщества «Ищем потерянные посылки» в соцсети «ВКонтакте». Оно объединяет 18 тысяч человек. Например, подписчик Денис Ерхов 5 июня поделился новостью: из Москвы в Южную Корею «Почта России» доставляла посылку 23 дня. «Остальные 6 посылок в Штаты и европейские страны, отправленные приблизительно в те же даты, до сих пор не дошли», — добавил он. В конце мая на главной странице сообщества появился закрепленный пост: «С марта месяца «Почта России» не может организовать своевременную отправку почтовых грузов. О коллапсе почтовой отрасли молчали 2 месяца. Только сейчас становятся очевидны масштабы происходящего».

Отправители исчезнувших грузов составили на Change.org петицию с просьбой к правительству России вмешаться. Ее подписали более 1600 предпринимателей, специализирующихся на онлайн-заказах. «Почта России» продолжает принимать к пересылке международные отправления, не будучи способной обеспечить их доставку… Мы же получаем жалобы от покупателей, не получивших свои заказы, и вынуждены возвращать деньги за уже отправленные товары… Если пересылка пассажирскими самолетами сейчас невозможна, «Почта» и правительство должны найти альтернативный способ доставки отправлений, а не перекладывать эту проблему на конечного пользователя — граждан РФ и представителей малого и среднего бизнеса», — написали составители. Альтернативный способ доставки, кажется, уже используется, но клиентов об этом предпочитают не уведомлять. В колл-центре курьерской службы «Почты России» EMC, например, не стали скрывать, что часть посылок в США идет по морю. Ту же информацию подтверждал представитель компании на вебинаре «Пять решений «Почты России» для повышения эффективности вашего бизнеса». Он опубликован в Youtube. По словам представителя, в апреле 2020 года компания надеялась, что пассажирская авиация переключится на грузоперевозки, но этого не случилось, а потом «Почта России» начала везти грузы морем — даже в Израиль. Читатели «Фонтанки» между тем сообщают, что оператор продолжает принимать отправления по авиатарифу. Разница с наземным (он же морской) может превышать 30 % .

Возможную причину экспортного коллапса «Почты России» раскрывает сайт госзакупок. До 2019 года услуги по перевозке почты авиатранспортом оператору оказывала уже упомянутая компания «Авиастар Ту». Пятилетний контракт стоил 760 миллионов рублей. В конце 2019 года «Почта России» в довесок к купленным за 3,4 миллиарда Ту-204 заключила серию двух- и трехлетних контрактов с «Аэрофлотом», «Ютэйр» и Air Baltic на перевозки почты регулярными международными рейсами общей стоимостью 1,7 миллиарда рублей. Судя по техническим заданиям, из Шереметьево и Домодедово должны отправляться десятки тонн почтовых отправлений по всему миру. В период пандемии бизнес-модель оператора, мягко говоря, дала сбой. «Фонтанка» накануне отправила запрос «Почте России». Ответ пока не получен. Он будет опубликован в кратчайшие сроки после доставки. Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»