На одном крыле. Почему «Почта России» опустила железный занавес для международных посылок
Доверенные государственному оператору грузы растворяются в небытие. За границу не доходят бандероли, верно убивая малый бизнес, построенный на онлайн-заказах.
«Катастрофа! Два отправления из Москвы в США зависли с 18 марта», — это одно из тысяч сообщений в социальных сетях и на профильных форумах. Коллапс международного сектора «Почты России» очевиден, хотя официально отвергается. К беспомощности оператора привела бизнес-модель, при которой за 5,4 миллиарда рублей покупается услуга, стоящая в семь раз дешевле.
С прекращением международных авиаперелетов «Почта России» поспешила успокоить клиентов: запрет касается только пассажирских перевозок, почтовые самолеты летают почти по всем направлениям.
Компания продолжала наращивать объемы заказов. В мае она зафиксировала рост экспорта онлайн-товаров в США, Европу, на Ближний Восток в сравнении с январем 2020 года, говорится в опубликованном 2 июня отчете.
Цифры «Почты России» — это доверенные ей для доставки за рубеж конверты, посылки, бандероли. Реальное количество врученных адресатам грузов существенно меньше.
Судя по изученным «Фонтанкой» соцсетям и форумам, своеобразной черной дырой для большинства отправлений является международный сортировочный центр Шарапово. Вот, например, скриншот «путешествия» мелкого пакета из Москвы в Новую Зеландию. 23 февраля его доставили в сортировочный центр, в тот же день растаможили (ФТС дала добро на экспорт), а 28 февраля пакет якобы отправился из России.
Заграничные сервисы проверкой уникального номера отслеживания позволяют понять, что пакет в Новой Зеландии не встречали. Скорее всего, он до сих пор барахтается в Шарапово.
В «Почте России» работа с «экспортными» клиентами выстроена идеально. Оператор внедрил схему, благодаря которой проще отправить вторую посылку, похоронив первую.
— По международным отправлениям срок доставки не регламентирован, — сообщила «Фонтанке» специалист «Почты России» Елена. — Чтобы узнать, где на самом деле находится ваша посылка, вам необходимо написать заявление на розыск. Проверку мы проводим в срок до двух месяцев.
— Проставляемый вами статус «Отправлено из России» вовсе не означает, что посылка на самом деле покинула территорию страны?
— Да. Все зависит от того, насколько загружены транспортные направления. Маршрут в сортировочном центре закладывают логисты.
— Чем вы перевозите грузы?
— Самолетами «Почты России».
Авиапарк компании состоит из двух Ту-204, приобретенных в 2017 году за 3,4 миллиарда рублей. После сделки представители оператора заявляли, что наличие собственного воздушного флота «позволяет «Почте России» не зависеть от расписания пассажирских авиаперевозок», повышать качество и сроки доставки авиапочты.
Два Ту-204 фактически обслуживают только Китай. Грузовые рейсы «Почты России» в Поднебесную носят регулярный характер. По данным сервиса Flightradar24, пандемия не сильно изменила логистику компании. Самолет с бортовым номером RA-64051 с начала мая лишь однажды появлялся в Европе (в Барселоне), а самолет RA-64052 — четыре раза (три в Барселоне и один в Лейпциге). Итого — пять перелетов при ежедневной эксплуатации. Все остальное время самолеты оператора по-прежнему летали в Китай. Компания не отрицала, что это самое выгодное направление. Лишь частью рейсов перевозятся почтовые отправления, а в основном — коммерческий груз «в целях повышения экономической эффективности».
«Отбивать» собственный авиапарк «Почте России» необходимо, так как у нее нет статуса эксплуатанта воздушных судов. Оба Ту-204 переданы на обслуживание авиакомпании «Авиастар-Ту», и эта модель обходится почтовому оператору дороже. Кроме того, 1 июня 2020 года он объявил конкурс на аренду авиационного двигателя для самолета с номером RA-64051. Три месяца обойдутся «Почте России» в 27 миллионов рублей.
Отчасти «азиатскую» ориентацию оператора подтверждают пользователи сообщества «Ищем потерянные посылки» в соцсети «ВКонтакте». Оно объединяет 18 тысяч человек. Например, подписчик Денис Ерхов 5 июня поделился новостью: из Москвы в Южную Корею «Почта России» доставляла посылку 23 дня.
«Остальные 6 посылок в Штаты и европейские страны, отправленные приблизительно в те же даты, до сих пор не дошли», — добавил он.
В конце мая на главной странице сообщества появился закрепленный пост:
«С марта месяца «Почта России» не может организовать своевременную отправку почтовых грузов. О коллапсе почтовой отрасли молчали 2 месяца. Только сейчас становятся очевидны масштабы происходящего».
Отправители исчезнувших грузов составили на Change.org петицию с просьбой к правительству России вмешаться. Ее подписали более 1600 предпринимателей, специализирующихся на онлайн-заказах.
«Почта России» продолжает принимать к пересылке международные отправления, не будучи способной обеспечить их доставку… Мы же получаем жалобы от покупателей, не получивших свои заказы, и вынуждены возвращать деньги за уже отправленные товары… Если пересылка пассажирскими самолетами сейчас невозможна, «Почта» и правительство должны найти альтернативный способ доставки отправлений, а не перекладывать эту проблему на конечного пользователя — граждан РФ и представителей малого и среднего бизнеса», — написали составители.
Альтернативный способ доставки, кажется, уже используется, но клиентов об этом предпочитают не уведомлять. В колл-центре курьерской службы «Почты России» EMC, например, не стали скрывать, что часть посылок в США идет по морю. Ту же информацию подтверждал представитель компании на вебинаре «Пять решений «Почты России» для повышения эффективности вашего бизнеса». Он опубликован в Youtube. По словам представителя, в апреле 2020 года компания надеялась, что пассажирская авиация переключится на грузоперевозки, но этого не случилось, а потом «Почта России» начала везти грузы морем — даже в Израиль. Читатели «Фонтанки» между тем сообщают, что оператор продолжает принимать отправления по авиатарифу. Разница с наземным (он же морской) может превышать
Возможную причину экспортного коллапса «Почты России» раскрывает сайт госзакупок. До 2019 года услуги по перевозке почты авиатранспортом оператору оказывала уже упомянутая компания «Авиастар Ту». Пятилетний контракт стоил 760 миллионов рублей.
В конце 2019 года «Почта России» в довесок к купленным за 3,4 миллиарда Ту-204 заключила серию двух- и трехлетних контрактов с «Аэрофлотом», «Ютэйр» и Air Baltic на перевозки почты регулярными международными рейсами общей стоимостью 1,7 миллиарда рублей. Судя по техническим заданиям, из Шереметьево и Домодедово должны отправляться десятки тонн почтовых отправлений по всему миру. В период пандемии бизнес-модель оператора, мягко говоря, дала сбой.
«Фонтанка» накануне отправила запрос «Почте России». Ответ пока не получен. Он будет опубликован в кратчайшие сроки после доставки.
Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»