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Когда не стал форточником. Гаражные воры в Металлострое предпочитали входить через самодельные окна вместо дверей

Сотрудники Росгвардии задержали в Колпинском районе Петербурга гаражных воров. Вместо дверей они предпочитали входить в «окна», которые ради такого дела прорезали сами.

Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти, около двух часов ночи 4 декабря работник гаражного кооператива в Северном проезде в поселке Металлострой сообщил правоохранителям о двух злоумышленниках, которые пытались проникнуть в один из гаражей. На место отправили наряд вневедомственной охраны.

Прибыв в кооператив, сотрудники Росгвардии обнаружили у одного из гаражей двоих мужчин. Они прорезали в металлической стене отверстие и выносили из гаража вещи, которые там хранил владелец. При виде правоохранителей воры бросились наутек, но были пойманы: один — на месте происшествия, второй — в салоне припаркованного неподалеку каршерингового микроавтобуса Citroen Jumper. На нем злоумышленники и приехали к гаражам.

Фото: пресс-служба УВО по Петербургу и области
Фото: пресс-служба УВО по Петербургу и области

У задержанных изъяли переносные радиостанции, а в салоне микроавтобуса нашли газовые баллоны и резак, с помощью которых они прорезали «окна» в стенках гаражей. Осмотрев территорию, сотрудники Росгвардии нашли еще несколько гаражей со следами проникновения.

Оба задержанных, как выяснилось, уже не раз привлекались к уголовной ответственности за кражи, а один вдобавок — за незаконное хранение наркотиков и психотропных веществ. Обоих передали в 39-й отдел полиции.

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