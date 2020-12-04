Сотрудники Росгвардии задержали в Колпинском районе Петербурга гаражных воров. Вместо дверей они предпочитали входить в «окна», которые ради такого дела прорезали сами.



Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти, около двух часов ночи 4 декабря работник гаражного кооператива в Северном проезде в поселке Металлострой сообщил правоохранителям о двух злоумышленниках, которые пытались проникнуть в один из гаражей. На место отправили наряд вневедомственной охраны.

Прибыв в кооператив, сотрудники Росгвардии обнаружили у одного из гаражей двоих мужчин. Они прорезали в металлической стене отверстие и выносили из гаража вещи, которые там хранил владелец. При виде правоохранителей воры бросились наутек, но были пойманы: один — на месте происшествия, второй — в салоне припаркованного неподалеку каршерингового микроавтобуса Citroen Jumper. На нем злоумышленники и приехали к гаражам.