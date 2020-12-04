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Мужчина в светлых брюках рабочим вечером увел «Аутлендер» у машиниста электровоза

Петербургским угонщикам 3 декабря приглянулись чужие «Митсубиши». Один даже не стал ждать ночи — похитил автомобиль прямо в конце рабочего дня.

Как стало известно «Фонтанке», около шести вечера 3 декабря в полицию Выборгского района Петербурга обратился 58-летний петербуржец, работающий машинистом электровоза. Он рассказал, что между 14:00 и 17:50 от дома 5/1 по улице Шостаковича неизвестный злоумышленник похитил его автомобиль Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска. Ущерб он оценил в 1,6 миллиона рублей.

Камера на доме засняла, как в 17:33 к автомобилю подошел мужчина лет 30 в светлых брюках, темной куртке с капюшоном, темных кроссовках и с сумкой через плечо. Он сел в машину и уехал на ней. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Утром 3 декабря в Красногвардейском районе неизвестному воришке приглянулся Mitsubishi L200 2014 года выпуска. Об угоне в полицию заявил владелец пикапа — 41-летний житель Петербурга. Автомобиль пропал между пятью вечера 2 декабря и семью утра 3 декабря от дома 15 по проспекту Косыгина. В 5:22 его засекли на 97-м километре КАД следовавшим от Колтушского шоссе к Рябовскому.

Ущерб составил 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

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Комментарии (2)

SERGEY111
Сегодня вечером, вечером , вечером ,
Когда автовладельцам скажем прямо делать нечего,
Мы брюки светлые найдём ,
Напялив их во двор зайдём ,
И аутлендер у машиниста уведём . ( С) .
вадики
Сумка через плечо?Это удочка от волны???Кто ещё терся рядом с ним кто сигнал с ключа снимал????
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