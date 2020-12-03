Побитый Кокориным и Мамаевым водитель спустя два года вспомнил о моральных страданиях и просит денег

Потерпевший по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина водитель «Первого канала» Виталий Соловчук заявил иск о возмещении морального вреда. Свои страдания он оценил в миллион.

Иск был зарегистрирован в Савеловском суде Москвы еще в начале ноября, 3 декабря ТАСС стало известно его содержание. Соловчук хочет миллион рублей с четырех ответчиков, а кроме футболистов это Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий, миллион рублей. В такую сумму он оценил причиненный ему моральный вред.

По иску назначена беседа, она пройдет 14 декабря.