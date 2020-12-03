Побитый Кокориным и Мамаевым водитель спустя два года вспомнил о моральных страданиях и просит денег

Потерпевший по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина водитель «Первого канала» Виталий Соловчук заявил иск о возмещении морального вреда. Свои страдания он оценил в миллион.
Иск был зарегистрирован в Савеловском суде Москвы еще в начале ноября, 3 декабря ТАСС стало известно его содержание. Соловчук хочет миллион рублей с четырех ответчиков, а кроме футболистов это Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий, миллион рублей. В такую сумму он оценил причиненный ему моральный вред.
По иску назначена беседа, она пройдет 14 декабря.
Кокорин, Мамаев и их друзья попали под уголовное дело после похождений в Москве два года назад. Первый конфликт произошел у гостиницы «Пекин», напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука. Он получил несколько ударов, молодые люди разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Потом компания поехала в кафе на Большой Никитской улице, где стул подняли на главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу. Все обвиняемые получили реальные сроки, однако уже после их освобождения суд пересмотрел приговоры, оставив хулиганский состав только для Александра Кокорина. За остальными признали право на реабилитацию.